Hace poco una fiel lectora de Girón me escribía para, desde el poder de difusión que tienen los medios de prensa, ayudarla a visibilizar una historia que llamó su atención. Resulta que la señora llevaba varios días acudiendo al Registro Civil. Ella, igual que muchos matanceros, necesitaba obtener unas certificaciones de nacimiento.

Sin embargo, nunca había podido llevarse a casa los anhelados documentos, pues los incesantes apagones impedían que se desarrollara el trámite. Como tantas veces, acudió esa mañana que no prometía ser diferente. Ya casi se disponía a marcharse, cuando llegó una pareja de jóvenes cargando una planta con el propósito de obtener las certificaciones. Una vez terminada la gestión, los muchachos insistieron en dejar el equipo en la oficina hasta que todos los allí presentes obtuvieran sus papeles.

La cola, que no era para nada despreciable, agradeció el gesto de los jóvenes, por solidario y porque son los menos los que actúan de esta manera cotidianamente, ya sea porque el combustible les cueste muy caro y no les alcance para compartirlo o porque no dispongan del tiempo necesario para que otros también puedan resolver sus problemas.

Ante la complicada situación electroenergética que vive el país desde hace años, algunas entidades que prestan servicios de trámites a la población se han visto obligadas a cambiar sus rutinas de trabajo para, al menos, poder satisfacer una ínfima parte de las solicitudes que a diario reciben.

La digitalización de buena parte de esos trámites, si bien ha permitido flexibilizar un tanto estas gestiones, también ha sufrido un impacto directo, debido a los cortes del fluido eléctrico continuos que muchas veces influyen en la velocidad de la conexión de quienes intentan acceder a estas plataformas.

Aunque algunas instituciones, ubicadas en el contexto real que vive el país, permiten que iniciativas como las de los muchachos del ejemplo anterior proliferen y se alivien algo las necesidades de la población que sigue requiriendo documentos para desarrollar otras diligencias importantes, existen otras que mantienen un rígido actuar en ese sentido.

Además de no aceptar la buena voluntad de quienes ofrecen estos equipos para solucionar problemas colectivos, tampoco trazan estrategias para hacer más llevadera la espera de sus clientes, ni buscan alternativas para ayudar a que su labor se lleve a cabo con más eficiencia.

Sabemos que la mayoría de los documentos que se expiden hoy precisan computadoras, impresoras, sistemas y otro sinnúmero de cuestiones digitales. Sin embargo, coordinar horarios con la Empresa Eléctrica e informar a los clientes de cuándo podrán atenderlos, realizar otras funciones que no requieren de fluido eléctrico cuando no lo hay y dejar las pocas horas de corriente para atender a la población, pudieran ser algunas de las medidas a tener en cuenta.

No son pocas las veces que he llegado a lugares en que cuando “llega la luz” deciden hacer cualquier tipo de reunión porque estaba programada, mientras quienes aguardan por ser atendidos cruzan los dedos para que la corriente dure más de lo calculado. En otras, hasta se “dan lija” para comenzar a atender, sin importar el tiempo de espera de los clientes.

De cualquier manera, no podemos trabajar a expensas de la buena voluntad de quienes pueden acceder a plantas, estaciones u otros equipos de alimentación de energía, para expedir estos documentos. Las instituciones tienen el deber de velar por la calidad de sus servicios y buscar soluciones. Una buena alternativa ha sido, sin dudas, Soberanía. Ojalá este ejemplo se reproduzca en otros ámbitos, para quitar piedras en el camino del proceso, ya de por sí engorroso, que resultan los trámites.

