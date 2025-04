Un brindis por Mirtha en San Juan Murmurante

Este jueves, el espacio San Juan Murmurante recibió a una invitada especial: la matancera Mirtha de las Mercedes González Salguero, Campeona Mundial Barlady 2025 en la categoría Long Drink.

La Plaza Cultural San Juan de Artex, en el concurrido paseo Narváez, acogió este encuentro con la también ganadora del Concurso Nacional de Coctelería «Fabio Delgado In Memoriam» y el certamen de mujeres cantineras «Varadamas».

En conversación con el repentista y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular Orismay Hernández Ramírez, esta hija orgullosa de Matanzas se refirió a sus inicios azarosos en el mundo de la coctelería y cómo cada logro la ha marcado de una forma u otra.

«He dedicado cócteles a Carilda, la Faílde y los Muñequitos de Matanzas; a veces hay quien piensa que no seré capaz, porque suelo enfrentarme a campeones, pero yo también me considero una campeona y siempre logro lo que me propongo» aseguró Mirtha, quien funge además como subdirectora del Centro Cultural Brisas del Mar, en la capital yumurina.

La pasión, creatividad y habilidad de Mirtha para transformar ingredientes en obras de arte líquidas la convirtieron en una competidora formidable y finalmente ganadora del certamen más importante de cantineras femeninas a nivel mundial, en una de las categorías más populares.

Resultó acertada la amenización de la actividad con una sarta de boleros antológicos en la voz de Alfonso Llorens; género tan de bares y cantinas como la propia homenajeada.

Mirtha se prepara en estos momentos para su participación en el Campeonato Mundial de Cócteles 2025, próximo a celebrarse en Cartagena, Colombia; reto al que dedica una de sus frases típicas: «es para arriba del lío y sin susto».