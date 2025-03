APARTADO 1433: Reparan avería y regresa el agua

Desde el poblado de El Roque, municipio de Perico, escribió al Apartado 1433: Yamilet Rodríguez Lima, residente en la calle Santa Catalina, No. 20, entre Maceo y Santa Teresa, para comunicar las dificultades con el suministro de agua potable que durante varios días azotó la cotidianidad de los lugareños.

Según refiere la lectora, el problema fue comunicado a las autoridades locales, quienes informaron acerca de una avería en la pizarra del panel solar, pero poco después alegaron que era en la turbina.

“Lo que más llama la atención es que durante ese lapso solo han enviado una pipa para una población que supera los mil habitantes. Un vecino nos ayudaba ofreciéndonos agua del pozo de su vivienda, pero ya se agotó y seguimos igual o peor que al principio”, expresa la vecina del histórico enclave.

Por intermedio de Juan Alberto Alfonso Yanes, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular; y Ana Iris Sousa Díaz, intendente del Órgano de Gobierno local, conocimos que la desfavorable situación fue atendida además por la delegada de la circunscripción No. 36, el director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en el territorio y funcionarios del Consejo de la Administración Municipal.

Afirman: “Tan pronto conocimos de la afectación, visitamos el lugar y comprobamos que se trataba de un problema en la pizarra del panel solar; además de anomalías en el cable o en la motobomba. Fue necesario comunicarlo al ingeniero que atiende esa tecnología específica. Entonces, verificamos que la rotura estaba en el motor. Por consiguiente, se solicitó otro de 5,5 kW/h, compatible con el procesador de la pizarra.

“En espera de la rehabilitación del abasto de agua, la población afectada la recibió mediante carros cisternas. Luego de 22 días de paralización de este vital servicio, la instalación del nuevo motor devolvió la normal rutina a todos”.

RESPUESTA DE RADIOCUBA

A Mario Álvarez, un jubilado residente en Pasaje 17, No. 23, entre Narciso López y López Coloma, municipio de Colón, le gusta mucho el deporte. “De hecho, es lo único que veía en la televisión, digo veía porque ya no lo puedo ver. Quitaron Tele Rebelde sin avisar y no tengo posibilidades de comprar la cajita decodificadora. Quisiera que me explicaran el porqué de esa situación”.

Agradezco la celeridad en la respuesta de Duniesky Padrón Cartaya, director provincial de RadioCuba. Informa que “el canal Tele Rebelde CH-13 se mantiene ofreciendo servicios, pero desde finales de 2024 sufrió una afectación tecnológica imposible de reparar por la falta de sus componentes en el país. Aunque hemos recibido otras quejas al respecto, en este momento no existe solución posible. Lamentamos las molestias ocasionadas”.

Finalmente, aclaramos que la comercialización de cajitas decodificadoras no corresponde a RadioCuba, y su adquisición dependerá de la oferta en disímiles entidades comerciales.

