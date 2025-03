Inician festejos por los 70 de Zenén Calero

La inauguración de una exposición y la entrega del Premio Provincial de Artes Plásticas a Zenén Calero, la tarde de este viernes siete de marzo en la Galería el Retablo, marcaron el inicio de las celebraciones por los setenta años de este creador imprescindible de la escena matancera.

La muestra quedó abierta al público en el espacio propio del artista, que también alberga su taller, lleva por título Retrato gráfico de Zenén Calero y es un recorrido por sus andares en esa especialidad, desde su primer cartel realizado año 1981, Flora, Fauna y niños. Resulta una oportunidad única de ver reunida su obra gráfica, nunca antes exhibida en su totalidad.

“Siempre me he sentido un artista de la plástica vinculado al teatro. He hecho vestuario para danza, gráfica, moda, libros, pero lo que más me ha interesado es el mundo de los títeres por las posibilidades que brinda para asumir un proyecto de manera colectiva”, aseguró el diseñador principal de Teatro de las Estaciones durante la ceremonia de apertura.

“Me gusta sumar a otros a mi trabajo, que lo usen e incluso cuenten una historia a través de él; entrar en mi taller para proponer soluciones y que mi equipo también aporte o ese toma y daca tan provechoso que se entabla con los actores o el director.”

Durante el 2025 se va a desarrollar la jornada 70 Caleros, un mar de colores con al menos cuatro propuestas expositivas, entre otras actividades conmemorativas. Aproximadamente en mayo se hará una que contenga sus ilustraciones para libros, bajo el título Un hombre ilustrado, según informó Rubén Darío Salazar, líder de Teatro de las Estaciones.

En el verano, el Museo Nacional de Bellas Artes acogerá la muestra Lorca vs Calero, con todo lo que ha hecho el matancero inspirado en la obra del poeta granadino. Cierran los festejos en octubre, mes en que arriba a sus siete décadas, con una retrospectiva en la Galería Provincial Pedro Esquerre, breve selección de escenografías y muñecos de su basto tesauro guardado en almacenes.

Zenén Calero Medina (Boca de Camarioca, 1955) comenzó su andadura en el ámbito de la tablas a inicios de la década de los 80 con el entonces Teatro para niños y jóvenes de Matanzas, agrupación que luego se convirtió en Papalote.

Con esta última consolido una estética que quedó plasmada en piezas emblemáticas como Nokán y el maíz o Los Ibeyis y el diablo. Junto a Rubén Darío Salazar, ha llevado adelante el proyecto Estaciones, actualmente a la vanguardia del arte titiritero en nuestro país.

