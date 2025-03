Alety, entre el arte y la medicina

Para algunos, el viejo axioma de que “la medicina es la más artística de las ciencias y la más científica de las artes” pudiera parecer un disparate. Sin embargo, medicina y arte sí están relacionadas, y no solo por aquella metáfora de que salvar vidas es un arte —algo totalmente cierto, por demás—. La imagenóloga matancera Alety García Reyes da fe de ello.

UNA NIÑA QUE SOÑABA CON ALIVIAR DOLORES

Alety confiesa haber sido una niña “muy tranquila y obediente”, aunque soñadora, eso sí. Creció en Colón, arropada por el amor de su madre y sus abuelos; en cuya casa asegura haber vivido los momentos más felices de su infancia.

“De hecho, hace muy poco, llevé a mis niñas a la casa de mis abuelos. Ya no se parece en nada a lo que era antes, pero tenía muchos deseos de que ellas vieran dónde crecí. Todos los fines de semana me iba para allá, con mis abuelos maternos. Amo ese lugar”.

Ante la pregunta de por qué la medicina, Alety sonríe. Parece tenerlo claro: aquella niña soñadora trazó su futuro desde muy pequeña. “Siempre me gustó aliviar el dolor de los demás. Empecé por los animales. Cuando era niña, me gustaba la veterinaria; quizá porque vivía en una casa de campo, donde teníamos muchos animales. Más tarde, cambié de idea y me decidí por la medicina”.

IMAGENÓLOGA, POETA, ARTISTA VISUAL

“Cuando comenzó la misión Barrio Adentro, en Venezuela, hice el diplomado en imagenología. Estuve allí casi cinco años, me hice especialista. Cuando regresé, decidí continuar ejerciendo la especialidad.

“Mis pasiones son mi familia, mis niñas, la medicina. Me gusta escribir, aunque no me considero buena, y recientemente he descubierto que me atrae el arte generativo. ¿Que cómo vinculo todo eso? Ni yo misma sé (risas)”.

A pesar de llevar poco tiempo adentrándose en ese mundo, la doctora Alety ha ganado varios certámenes relacionados con el arte generado por inteligencia artificial, incluyendo, a finales del pasado año, el concurso NeuroArt, con el díptico Neurometamorfosis.

“Mi proyecto artístico más reciente fue la exposición Renacer, dedicada al cáncer de mama, que se presentó en el evento Imágenes Entre Puentes 2024. Persigue el objetivo de apoyar a todas las mujeres que luchan a diario contra esta enfermedad”.

LA NOTICIA MÁS DIFÍCIL

Desde el 2018, Alety se desempeña como intervencionista mamaria en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, de Matanzas. Confiesa que lo más difícil de su profesión es informar los diagnósticos negativos a sus pacientes. Sin embargo, esta imagenóloga-artista las acompaña en su proceso de asimilación y posterior desarrollo de sus tratamientos, llegando incluso a convertirse, más que en doctora, en amiga.

“Muchas mujeres llegan a consulta sin imaginarse lo que tienen; y, cuando comienzas a dictarle al residente lo que observaste en las imágenes, es que caen en la cuenta del posible diagnóstico. Ahí es donde debes tener la sensibilidad suficiente, el tacto, para que el golpe de realidad sea lo menos traumático posible.

“Aunque parezca increíble, todavía hay muchas mujeres que tienen desconocimiento en cuanto a la enfermedad y el autoexamen. Incluso, yo diría que más que desconocimiento es miedo. Por eso se me ocurrió que Renacer podría ser una forma también de educar a las pacientes”.

UN TRATAMIENTO PERSONALIZADO

“Hace algún tiempo formé parte de un proyecto de impresión tridimensional, con profesores de la Universidad de Matanzas. Ideamos un prototipo de prótesis mamaria externa personalizada, para aquellas pacientes que han sido sometidas a mastectomía.

“Las prótesis estándar a veces resultan incómodas, porque no se ajustan adecuadamente. Las pacientes llegaban a mi consulta, muchas de ellas con una prótesis casera, hecha de tela. En el mundo entero se aplica, actualmente, la Radiología 4.0, que aboga por un tratamiento y rehabilitación personalizadas, y así surgió la idea.

“Cuando cerró el proyecto, se nos ocurrió que podíamos montar un laboratorio de impresión tridimensional en el Faustino. La iniciativa fue aprobada, y comenzamos a dar los primeros pasos para aplicarla en un futuro.

“El cáncer mamario es algo muy difícil de enfrentar. La mama representa para la mujer un órgano estético, y las pacientes que sufren una mastectomía se sienten incompletas, deformes. Estos proyectos buscan ayudarlas a aceptarse”.

SOÑAR, A PESAR DE TODO

Alety considera que, a pesar de todo, la medicina cubana no debe renunciar a los sueños. En definitiva, nunca dejó de ser esa niña que anhelaba aliviar dolores.

“Soñar te ayuda a crear nuevos proyectos, a tener una visión diferente, innovar en la creación de nuevas tecnologías, nuevos tratamientos; y todo eso va en favor de la salud de nuestros pacientes, que es a lo que nos debemos. Soñar y trabajar en función de cumplir nuestros sueños es una forma de brindar bienestar y contribuir al progreso de la humanidad.

“Con respecto al arte, este constituye una forma de expresar sentimientos, experiencias, ideas, conocimientos. No importa si es a través de las imágenes, las palabras o, incluso, la medicina. El arte nos conecta con otras personas; es la forma de comunicación más bella que existe”.