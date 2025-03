Devolviendo vitalidad a Pediátrico matancero

Hospital Pediátrico “Eliseo Noel Caamaño”.

Desde hace meses un ambiente constructivo se vuelve cada vez más notable en el Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño de Matanzas. El ir y venir de materiales de la construcción y la retirada del falso techo del puente que enlaza la estructura más antigua con la más reciente de la institución médica acaparan miradas.

Se trata de un mantenimiento constructivo en dos de sus áreas más vitales: el Cuerpo de Guardia (CG) de Urgencia y Emergencia, y la Sala de Ortopedia. Este proceso está previsto que culmine el próximo 19 de abril, en saludo a un nuevo aniversario de la victoria en Playa Girón.

“El mantenimiento constructivo del CG ha pasado por varias facetas. Debió haber comenzado en abril de 2017 y terminado en diciembre del mismo año, pero no fue posible por déficit de recursos. Se hizo la primera etapa, pero no se pudo avanzar mucho, porque llegó la covid y se afectaron severamente los suministros. Todo se paralizó. El año pasado se reinició la ejecución, pero en lugar de la Cooperativa No Agropecuaria Sancof ahora está al frente de las labores la mipyme Capitel”, refiere Juan Miguel Alfonso Alfonso, jefe del Departamento de Mantenimiento.

Las reparaciones se centran en el Cuerpo de Guardia de Urgencia y Emergencia.

“Principalmente, aquí asumimos la ejecución de obra, o sea, quienes la trabajan. Los recursos casi siempre se ponen por el hospital, porque se le da más prioridad a instancias de gobierno. Aunque, de no existir algún recurso, nosotros tratamos de facilitarlo”, comenta Dianny Izquierdo Rodríguez, administrador de Constructora Capitel.

Kirenia Padilla Rodríguez, jefa de Operaciones en dicha mipyme, informa que en este momento están centrados en la ruta crítica del Hospital Infantil, que es el CG, por donde primero deben entrar los pacientes a la institución a recibir apoyo vital. “Lleva tres años en ejecución y esperamos culminar el venidero abril, con el plan contratado para este año.

Área de consultas.

Local de ortopedia en Cuerpo de guardia.

“Hemos tenido afectaciones de cemento, que ya está entrando, y áridos, de lo que aún no tenemos respuesta. En parte, se debe al déficit de combustible, que es crítico y nos está paralizando. Hemos tratado de, en lo posible, dar soluciones, como en lo relacionado a enchapes, donde sustituimos áridos por cemento cola, y ya se encuentran a un 90 % de ejecución.

Laboratorio de cuerpo de guardia de emergencia.

“Tenemos contratados materiales de terminación como falso techo; pintura y accesorios eléctricos igualmente están a la mano, por lo que pensamos cumplir en tiempo con el cronograma de conclusión de la obra”, considera.

El jefe del Departamento de Mantenimiento de la institución hospitalaria explica que en esta segunda y tercera etapa del CG se labora en el enchape de la parte del laboratorio de urgencia y de las consultas, mientras que en la sala de Ortopedia “ya se desmontó toda la hidráulica vieja”, donde apoya además la mipyme Fontanería Linius.

Bajos de sala de ortopedia, donde se retiraron tuberías de 40 años.

“Los principales problemas que tenía la sala de Ortopedia eran filtraciones, por el estado en que se encontraban las tuberías hidrosanitarias. Estas, de hierro fundido, llevaban más de 40 años de explotación. Todo se va a sustituir por PVC. Hubo que trabajar en los baños de la salas de Cirugía y Caumatología (quemados), porque se encuentran sobre el CG y le estaban ocasionando filtraciones”, asegura.

Las reparaciones en Ortopedia presentaban tanta prioridad como CG, debido a las grandes dimensiones de la sala. “Hubo que cerrarla y paralizar los servicios de Salud en ella, lo que significa que el hospital tiene unas 30 camas menos entre las disponibles. De ahí que sea necesario culminar cuanto antes.

“Para este año, lo contratado dentro del plan de inversiones son 22 millones de pesos, la mayoría en función de los locales en los que se está trabajando, además de otros objetos de obra como banco de leche y áreas exteriores”, informa Kirenia, quien se refirió también a futuras reparaciones que pudieran realizarse en el actual Cuerpo de Guardia, donde también se evidencian algunas afectaciones constructivas.

Pero según los especialistas esos serían proyectos a realizarse el próximo año, porque por el momento no atentan contra el correcto funcionamiento del hospital infantil provincial.