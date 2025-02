Varadero vuelve a estar entre las 25 mejores playas del mundo, según TripAdvisor

Varadero, uno de los balnearios más emblemáticos de Cuba, fue reconocido este jueves entre las 25 mejores playas del mundo, según anunció el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda.

“Una vez más, Varadero se ubica entre las 25 mejores playas del mundo en el ranking anual de los Premios Travellers Choice 2025, de TripAdvisor. Lo mejor de lo mejor”, escribió el funcionario en la red social X.

El destino cubano ocupa el puesto número 6 del ranking, compartiendo posición con otros reconocidos balnearios como Ipanema, en Brasil, y Playa Delfines, en Cancún, México.

De acuerdo con Sputnik, TripAdvisor, la agencia especializada en viajes y turismo, señaló que “ya sea que busque descansar en arenas suaves o sumergirse en nuevas aventuras, las playas ganadoras de este año prometen una escapada de ensueño”.

El premio Best of the Best de los Travelers Choice Awards reconoce “el más alto nivel de excelencia en viajes” y se otorga a aquellos destinos que reciben un gran volumen de críticas y opiniones positivas de la comunidad de TripAdvisor durante un período de 12 meses.

Según la plataforma, solo el 1% de las playas del mundo logra ubicarse entre las 25 primeras de esta lista.Yadira Ramírez, directora de Comunicación del Ministerio de Turismo, destacó que, a pesar de la disminución de turistas en los últimos años, Cuba sigue siendo un destino competitivo en el Caribe.

“Tiene excelentes playas como Varadero y posee un elevado valor cultural y patrimonial”, afirmó.Varadero, famosa por sus playas de arena blanca, cuenta además con 15 sitios arqueológicos, incluyendo grutas y cavernas.(Tomado de Agenda Económica)