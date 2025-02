Universidad de Matanzas: Un Vínculo de Saberes

En un emotivo acto que resalta la importancia de la colaboración académica, la Universidad de Especialidades Turísticas (UDET) de Ecuador y la Universidad de Matanzas firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional. Este acuerdo no solo simboliza un lazo entre dos instituciones, sino también un puente para el intercambio de conocimientos y experiencias que enriquecerán a estudiantes y profesores de ambas universidades.

La ceremonia estuvo presidida por la rectora de la Universidad de Matanzas, Leyda Finalé, y el Dr. C. Wildon Teodomiro Salas Álvarez, rector de la UDET. Salas Álvarez, quien se formó como doctor en la Universidad de Matanzas, no pudo contener la emoción al recordar su paso por esta casa de altos estudios. «Matanzas es más que una universidad para mí; es una casa donde no solo adquirí saberes, sino donde viví momentos que marcaron mi vida personal y profesional», expresó.

Este convenio permitirá el intercambio y la movilidad de profesores y estudiantes, ofreciendo nuevas oportunidades para el desarrollo académico y personal. Salas Álvarez destacó la importancia de que un grupo de docentes de la UDET viva la experiencia de alcanzar un grado científico en la Universidad de Matanzas, subrayando la mística del trato recibido y la excelencia del claustro del alma máter.

La firma del convenio también contó con la participación de otros directivos de la Universidad de Matanzas y el Procurador de la UDET, quienes se unieron en la celebración de este nuevo capítulo. «Estamos comprometidos a explorar nuevos nichos de colaboración que beneficien a ambas instituciones», agregó Finalé, enfatizando que el conocimiento no tiene fronteras.

Desde su creación en 1985 y su conversión en universidad en 2020, la UDET ha buscado consolidar su vida institucional, y este convenio es un paso significativo hacia la internacionalización . Salas Álvarez concluyó recordando que todo lo aprendido en su trayectoria ha sido fundamental para su desarrollo, y que este acuerdo representa una oportunidad dorada para las futuras generaciones de académicos.

La firma de este convenio no solo marca un momento significativo en la historia de ambas universidades, sino que también reafirma el compromiso con la educación de calidad y el desarrollo integral de los estudiantes y profesores cimentando un futuro lleno de posibilidades. (Tomado de la página de la Universidad de Matanzas)