Sesionó reunión del Consejo de Ministros

El plan de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía es un proceso que avanza, pero no a la velocidad que queremos, valoró Joaquín Alonso Vázquez, titular del sector, en la más reciente reunión del Consejo de Ministros.

De acuerdo con información publicada hoy en el sitio web de la Presidencia, Alonso consideró que, si bien las acciones desarrolladas son incipientes, ya se observa cómo se van moviendo algunos indicadores de la economía, un aspecto en el que se debe seguir trabajando.

El Primer Ministro, Manuel Marrero, señaló que hoy el resultado más contundente es la reducción del déficit presupuestario.

Subrayó que se ha implementado una cantidad de acciones importantísimas, pero la población todavía no lo percibe, porque aún no tiene un impacto directo en ella. En ese sentido, destacó la necesidad de priorizar aquellas cuestiones que tienen un impacto mayor en la población, como el enfrentamiento a los altos precios y el incremento de las producciones, cuyos resultados beneficiarían directamente la calidad de vida del pueblo.

Durante el encuentro, que evaluó todo lo que se ha hecho entre la segunda quincena de julio y el 19 de septiembre, la viceministra primera de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, presentó un informe sobre el proceso de implementación de las acciones aprobadas con el propósito de respaldar las Proyecciones de Gobierno.

Detalló que se ha mantenido el monitoreo de los precios máximos para la comercialización de los seis productos (pollo troceado, aceite vegetal, salchicha, leche en polvo, pasta alimenticia y detergente en polvo) por las formas de gestión no estatal, como parte de lo cual se han identificado tanto violaciones como buenas experiencias.

Hasta el momento se han realizado 222 mil 300 inspecciones, en las cuales se han detectado 127 mil 532 violaciones que han conllevado a la aplicación de 137 mil 391 multas por valor de más de 348 millones de pesos, precisó la funcionaria, quien resaltó que el objetivo no es imponer contravenciones, sino garantizar la regulación de los precios.

En referencia al proceso de bancarización, puntualizó que se evidencia una tendencia al alza de los pagos en líneas.

Durante el periodo que se evalúa se han realizado tres millones 600 mil operaciones, por más de nueve mil millones de pesos, lo cual representa un 4 por ciento (%) de incremento con respecto al mes de julio.

No obstante, alertó, también se ha comprobado que existen más de 300 mil cuentas bancarias fiscales con saldo cero y unas 152 mil formas de gestión no estatal que no tienen abiertas cuentas para la operación de sus negocios.

Granadillo subrayó que desde el punto de vista normativo se han materializado cambios para el ordenamiento de los actores económicos no estatales, en su papel complementario del desarrollo del país.

Asociado al incremento del trabajo de enfrentamiento a las distorsiones de la economía que se ha llevado a cabo entre los meses de julio y agosto, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, consideró que es necesario incrementar el ritmo de trabajo, pues esas acciones contribuyen en gran medida a ordenar el déficit presupuestario, las relaciones entre el sector estatal y no estatal, y dan salidas discretas para comenzar a controlar mejor la inflación y también la tasa de cambio del peso cubano.

Esos discretos avances que se aprecian en indicadores de la macroeconomía, señaló, todavía no llegan a la economía familiar, pero empiezan a ordenar algunos elementos.