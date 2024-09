Espacio Poesía: Marina Casado (Madrid, España)

HABLO A LA NIÑA QUE UN DÍA FUI



Yo no sé qué decirte.

La historia esconde extraños laberintos

detrás de sus paredes.

Nacemos, caminamos, nos recoge la tierra

(la tierra guarda muertos que nunca creerías).

Cruzarás una puerta, la llamarás “futuro”

y no podrán seguirte los que tanto te aman.

Yo no sé qué decirte; todo esto es inútil.

¿Nunca has pensado que también se mueren las estrellas?



(Otros sabrán de mí, Fundación Valparaíso, 2023).