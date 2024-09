Espacio Poesía: Nataly Noboa (Quito, Ecuador)

No sé dónde estás

y sin embargo no puedo dejar de soltar el cauce de mi cariño

a las estrellas de tus manos

Resoñar la vía láctea de tus senos marchitos

Tu matriz formando la carne que me olvidaría

al grabarme sus gestos



¿Quiénes somos, abuela?

Me abrazas con el pensamiento como a la hija que no tuviste

ni tendrás

Me recuerdas todos los días

al igual que yo recuerdo a mi hija

o a mí misma



cada una en su orilla.