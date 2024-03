Calendario anime, primavera 2024

Definitivamente la temporada de primavera de anime este año tiene de todo: estrenos esperados, adaptaciones de mangas exitosos y secuelas de obras consolidadas.

En lo que respecta al pasado calendario tengo que reconocer que cumplió con lo prometido con Solo Leveling a y Sousou no Frieren a la cabeza, aunque tengo que reconocer que me sorprendí para bien con Dungeon Meshi y Undead Unluck.

Así que sin más preámbulo vamos al grano con nuestro ya acostumbrado listado de animes estreno que no te puedes perder.

Kimetsu no Yaiba: Hashira Geiko-hen

Por obligación tenía que poner esta de primero en la lista. Pese a que se estrenaron varios capítulos en formato película en cines y Twitter está plagado de malas reseñas sobre la nueva temporada de este anime, todos la veremos.

La historia llevará al grupo de carismáticos protagonistas cazadores de demonios a un arduo entrenamiento llevado a cabo por los Pilares, los duros entre los duros en el mundillo de cazar demonios, con el objetivo de mejorar las habilidades y las fortalezas físicas para enfrentar las batallas venideras.

Me huele a arco de entrenamiento donde profundizaremos un poco más en las historias personales de los pilares y donde Tanjiro, el protagonista, recibirá el aumento de poder necesario para equilibrarse con los rivales que lo esperan.

Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3

La tercera temporada de Kono Subarashii, un anime de comedia y fantasía que reformuló para bien la tendencia del protagonista que muere y viaja hacia otro mundo. Personajes carismáticos, situaciones hilarantes y giros de guion totalmente absurdos son el sello que distingue a esta obra.

El protagonista después de reencarnar se vio obligado a derrotar, en algún momento, al rey demonio para lo que fue reuniendo a un peculiar grupo de aliadas que para nada harán su tarea más fácil. Sin entrar más en detalle solo te puedo recomendar que la veas, si te gusta el humor y la sátira te va a encantar.

My Hero Academia: temporada 7

La séptima entrega de la escuela de superhéroes de anime, donde un grupo de muchachos de décimo grado, en un mundo donde lo más normal es tener superpoderes, cargan sobre sus hombros el peso de derrotar a los villanos.

Peleas asombrosas, una buena cantidad de personajes increíbles y debates ideológicos y filosóficos sobre el uso del poder y la aceptación. Sin duda una de las imperdibles de la temporada.

Kaijuu 8-gou

Esta versión del manga de Naoya Matsumoto combina los géneros de acción, aventura y ciencia ficción. La historia se desarrolla en un mundo donde monstruos gigantes llamados Kaijus invaden la Tierra de vez en cuando y deben ser enfrentados y derrotados por un grupo especial de soldados conocidos como la Fuerza de Defensa Kaiju.

El protagonista de la historia es Kafka Hibino, un hombre de 32 años que trabaja como recolector de basura y siempre ha soñado con unirse a la Fuerza de Defensa Kaiju. Sin embargo, su vida cambia drásticamente cuando un incidente lo lleva a convertirse en un Kaiju. A partir de ese momento, Kafka debe aprender a controlar y utilizar sus nuevas habilidades para luchar contra los Kaijus y proteger a la humanidad.

BLEACH: Thousand-Year Blood War

La tercera temporada y adaptación del tramo final del último arco del manga Bleach, donde Ichigo y compañía lucharán contra el imponente Yhwach en el Palacio del Rey. Por lo demás, tendremos batallas colosales en un “todos contra todos” frenético y con una animación exquisita.

Bartender: Glass of God

Se trata de un remake de Bartender, estrenada en 2006.La historia sigue a Ryuu Sasakura, un talentoso bartender conocido como «Glass of God» (Vaso de Dios) debido a su habilidad para crear cócteles personalizados que pueden resolver los problemas emocionales de sus clientes.

A través de las diversas historias de los personajes que visitan su bar, Ryuu ofrece consejos y ayuda mientras prepara cócteles únicos y deliciosos. El manga se centra en temas como las relaciones interpersonales, los sueños y las emociones humanas.

Astro Note

Akumi Miyasaki, un talentoso chef, acaba de ser despedido de su trabajo. Consigue uno nuevo en una antigua pensión llamada Astro Sou, pero duda en aceptar después de enterarse de que también debe vivir allí a tiempo completo. Hasta que conoce a la bella y encantadora cuidadora, Mira Gotokuji, y acepta. Los dos comienzan a trabajar juntos y su conexión se profundiza, pero Mira tiene un secreto, es una alienígena. ¿Rara la cosa? sin duda.

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Temporada 2 Parte 2

Parte 2 de la segunda temporada del anime del gordo que rencarna en otro mundo en el cuerpo de un bebé y que cuando llega la adolescencia, por alguna razón, en vez de centrarse en los problemas del mundo que lo rodea, su principal preocupación parece ser tener muchas mujeres.

Yuru Camp: Temporada 3

Nadeshiko es una estudiante de preparatoria que se ha mudado de Shizuoka a Yamanashi y que decide ir a ver el famoso monte Fuji que aparece en los billetes de mil yenes. Aunque consigue llegar en bicicleta hasta Motosu, se ve obligada a volver atrás debido al mal tiempo.

Al ser incapaz ver con sus propios ojos su objetivo, acaba desmayándose. Cuando despierta ya es de noche y está en un sitio que no reconoce y no sabe cómo regresar a casa. Por suerte Nadeshiko se encuentra con Rin, una chica que está acampando ella sola y quien la salva.

A Condition Called Love

Adaptación del manga Hananoi-kun to Koi no Yamai, escrita e ilustrada por Megumi Morino. La historia cuenta como un chico cuyo amor es excesivamente serio y una chica que pensaba que el amor no era para ella descubren el primer amor. Romance con mucho amor, al parecer.

