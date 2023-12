Matanzas: Exitosa Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo

El reconocimiento a Etecsa por intermedio de Yanet Jordán del Puerto, jefa del Departamento de Capital Humano, cuya acertada labor permitió el reconocimiento a su colectivo obrero.

La Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo llegó a su fin en Matanzas este jueves 30 de noviembre, luego de numerosas actividades relacionadas con el cuidado y protección de las personas en funciones laborales. Sobre todo aquellas expuestas en lugares especiales y a componentes nocivos que requieren cuidados extremos. Acciones extendidas a cada uno de los 13 municipios del territorio yumurino.

En un ambiente agradable, como es sin dudas el de la Sala White, se habló de los múltiples acontecimientos acaecidos, en los que participaron empresas y entidades del territorio matancero.

Hubo particular señalamiento positivo para la División Territorial de Etecsa, la que estuvo a la vanguardia y fue reconocida por sus resultados, en particular no tener accidentes laborales por más de cuatro años y una atención diferenciada a sus trabajadores.

Honrar a quienes durante años mantienen una labor sistemática en la seguridad y salud en el trabajo.

Ante autoridades del Partido, Gobierno y de otras organizaciones y organismos locales, fueron reconocidos un grupo de trabajadores de la citada entidad, destacados en el programa de atención al hombre, además de otros empleados por su altruista comportamiento como donantes de sangre.

Entre estos últimos se hallan Orismay Pérez Pulido, Annia Batista Matos, Erasmo Acosta Piedra, Alberto Javier Oliveros Pérez, Arturo Pérez León, Ángel Bello Castaéda, Roberto González Carné y Abel Ereira Montenegro.

El grupo provincial de Seguridad y Salud en el trabajo reconoció, además, a obreros y obreras que por más de una década condujeron con acierto esta actividad en sus respectivas entidades.

Emocionante y divertida rueda de casino por el grupo de empresa de comunicaciones, como un aporte más a la ceremonia final.

Con fondo musical de la canción Te seré fiel, recibieron el reconocimiento Manuel Delgado Suárez, Nilda Ojeda Lastre, María Teresa Rodríguez Martínez, María Regla Rodríguez Chatalaín y Vilma Monsoy Aldama.

Por la entrega, dedicación y abnegación a la seguridad y salud en el trabajo y haber merecido la condición de mejor entidad en tal desempeño y, por ende, sede del acto provincial, fue reconocida Etecsa en la persona de Yanet Jordán del Puerto, jefa del Departamento de Capital Humano.

Jesús Camacho Medina, especialista en el tema, pronunció las palabras de clausura, en las que significó la diversidad, rigor y calidad de las actividades en cada territorio, incluidos matutinos informativos en centros laborales, y estímulos a quienes más aportan a la actividad.

Jesús Camacho Medina, en sus palabras de clausura resaltó el trabajo participativo de todos los municipios en disímiles actividades relacionadas con la Jornada Nacional.

“Se impartieron conferencias, talleres y clases en los municipios, bajo supervisión de las direcciones de trabajo, la CTC y trabajadores de Salud, así como los de protección contra incendios. Cada jornada devino ejemplo de cuánto debe hacerse para cuidar y proteger a todos y a cada uno de las trabajadoras y trabajadores. Resultó este período un ejercicio de protección y, a la vez, amor a la vida.