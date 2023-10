Chequean medidas emergentes de restricción del consumo eléctrico en Matanzas

“No se trata de afectar a la población, pero sí de buscar en cada momento reducir el consumo y la demanda en los horarios picos”, refirió Erdey Cañete Tejas, director general de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure), en el más reciente Consejo Energético realizado en Matanzas, en el que se chequeó la implementación de las medidas emergentes para la restricción del consumo eléctrico en la provincia.

La limitación del trabajo de las cámaras frías y los hornos eléctricos; el desplazo de las producciones de ser posible fuera del horario pico y la iluminación solo la estricta necesaria, están entre las medidas asumidas en la etapa.

“En la última semana tenemos un incremento de 784,6 megawatts/ hora”, explicó Osniel Crespo Bencomo, Coordinador de Programa del Gobierno Provincial. “Con relación al plan acumulado se mantienen incumpliendo 8 municipios: Matanzas, Colón, Martí, Cárdenas, Perico, Ciénaga de Zapata y Limonar”.

En la cita se enfatizó sobre las responsabilidades administrativas en el ahorro, al tiempo de que se analizaron las producciones o servicios que se paralizan. “Tenemos 6009 servicios que pararán en los horarios picos, que representan un 68,2% del total. De ellos, 931 con paralización total para un 10,6%”, enfatizó Crespo Bencomo.

En Matanzas se han detectado 98 violaciones, entre las que se encuentran luces encendidas, aire acondicionado después de las 11 de la mañana, alumbrado público y hornos eléctricos funcionando.

“La organización tiene un peso importante en este tema de buscar la eficiencia en el consumo energético, por ello tenemos 11 acciones definidas que se están aplicando en cada uno de los municipios”, explicó Rogelio Leyvas Castellanos, miembro del secretariado de la CTC provincial. “La semana anterior hicimos 34 visitas en el municipio de Matanzas y de ellas 5 fueron a instituciones de salud, para contribuir a que estén creadas las comisiones de ahorros y no existan equipos innecesariamente encendidos”.

Según los directivos, en el municipio cabecera se chequea el consumo energético de 50 formas de gestión no estatal (Mipymes y TCP), sobresaliendo entre los ejemplos positivos Artis, que entre las medidas de ahorro implementadas evita el uso de los equipos de clima en el horario de la mañana en su local.

“Los compañeros de hidrología han hecho un corrimiento en los horarios de bombeo, de modo que no llegue a afectarse tanto a la población, mientras que los bombeos que no son vitales, como los agrícolas, no pueden realizarse en horario pico”, informó Ángel Núñez Barreto, director de la Onure en Matanzas.

“Sí podemos influir en el apagón del día. Si nosotros somos capaces de cumplir con estas medidas en la manera lógica, podemos pasar el día sin afectación”, enfatizó Cañete Tejas, y se refirió a que este mes de octubre se elevó la complejidad porque se unió a la situación de los mantenimientos de la generación distribuida y la inestabilidad en los combustibles. “Se van a seguir manteniendo las afectaciones, pero hay que tratar de que sean en un nivel mínimo, y esa es la lógica y el objetivo de todas estas medidas”.

En BANDEC, “se ha venido evaluando, en el caso de los acondicionadores de aire, la permanencia de los mismos para garantizar el servicio sobre todo en las áreas de los servidores”, comentó Yanetsy Chávez Camaraza, su directora provincial.

“En los lugares que permiten una cierta ventilación, evidentemente no se encienden después de las 11 de la mañana. En algunas sucursales, y siempre de conjunto con las autoridades del municipio, se ha determinado su excepcionalidad cuando el inmueble no permite hacer esto. La Delegación Provincial al cierre de septiembre estaba al 78%, lo que se traduce en un ahorro. Hemos también aplicado el trabajo a distancia, siempre tratando de no afectar la prestación de servicios en las sucursales”, acotó la directiva.

Entre las estrategias llevadas a cabo por los CDR están la activación de las Patrullas Clic, el barrio-debate, visita a altos consumidores, entrega de plegables, además de mensajes cortos y sencillos con informaciones sobre el ahorro en las principales plataformas web de la organización de masa.

Se enfatizó en la necesidad de unir esfuerzos, y auxiliarse de la universidad y los medios de comunicación del territorio para concientizar a la población sobre el ahorro de electricidad.

Mientras que el director general de la ONURE, aseguró que “se está trabajando en el decreto 260, que es el de “Contravenciones en el uso de electricidad” y están en revisión cuáles son las penalizaciones por robársela.

