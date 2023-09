A jugar en el cierre del verano (+Fotos)

Sonrisas, algarabías, juegos y aprendizajes se fusionaron este sábado en la Circunscripción 70 del Consejo Popular Matanzas Este, con motivo del cierre del verano y en saludo al Aniversario 330 de la ciudad.

Juegos tradicionales y de mesas, estuvieron presentes en el encuentro que estuvo apadrinado por la Empresa Provincial de Alojamiento, Guanima. La actividad contó además con el apoyo de la unidad CiberCafé, perteneciente a Comercio y Gastronomía.

«No es solo para los niños, también para los adultos. Tratamos que las personas se recreen sanamente», refiere Regla de la Caridad Junco, técnico de recreación del Combinado Deportivo No. 3. «Los niños van aprendiendo juegos que ellos no conocen. Todos sabemos que se pasan el día con el teléfono y esto es una opción más de distracción. En cada circunscripción se van variando los juegos, con el propósito de que aprendan otros nuevos y no se aburran. La «dama», por ejemplo, se les enseña las diferentes maneras que tiene para jugarse», enfatizó.

Carrera en zigzag, El mareíto, Pelota al túnel, carrera en saco, tracción de la soga y suiza colectiva estuvieron entre las propuestas sabatinas para los infantes, a las que se sumaron los parchís, dama y dominó, además de tradicionales juegos de la estatua, arroz con leche, mar y tierra.