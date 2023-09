En el marco del programa de transformación digital implementado en nuestro país, la Corporación CIMEX y Tiendas Caribe se destacan como actores clave en el desarrollo de experiencias de comercio digital que impulsan el proceso de bancarización.

Sobre lo avanzado, las dificultades y las proyecciones en este ámbito se dialogó en la Mesa Redonda de este jueves, con la participación de directivos de ambas entidades.

Al comentar sobre este particular, Yamil Hernández González, gerente de Fincimex, dijo que su entidad es la única que gestiona el único centro de procesamiento de tarjetas financieras que existe en el país.

“Fue una idea del Comandante en Jefe concretada en los años 90 y que nos permitió ajustarnos a los estándares internacionales de poder procesar las tarjetas internacionales y crear las bases de los emisores nacionales y las tarjetas domésticas en el país”.

Valoró además que en los últimos años se aprecia un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto al procesamiento de tarjetas internacionales y nacionales, “así lo demuestran las transiciones tecnológicas que hemos podido emprender, el volumen de transacciones gestionadas y la cantidad de POS operativos en la nación”.

Recordó en el año 2018 se anunció el despliegue de la red IP, una tecnología que alcanza ya el 77%.

“Hoy operan en el país, 18530 terminales de puntos de venta para un crecimiento anual del 39%. La provincia de menor alcance en este sentido es Guantánamo, Mayabeque y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud”.

Destacó que de igual manera creció la cantidad de transacciones. No obstante, reconoció que aún persisten dificultades en el uso de los POS, pues se estiman que hay cerca de tres mil TPV que no se usan en el último trimestre. “Eso demuestra que hay lugares donde aún hay rechazo o puede estar relacionado con la oferta de productos en esos lugares. Hay un 23% de la red que no tiene operaciones”.

Los porcientos más bajos de esta disponibilidad se encuentran en La Habana, Artemisa y la Isla.

El especialista agregó que otro objetivo de trabajo es lograr la desagregación de la red. “Hoy el 70% de la red se centra en los organismos de mejores condiciones de conectividad: el sector turístico, CIMEX, TRD y el Banco. Otros actores como ETECSA, el Mincin, las líneas aéreas y actores no estatales también cuentan con un número de POS en los establecimientos”.

A pesar de este despliegue, se reconocen que aún existen quejas de la población. Entre ellas resalta la conectividad. “El POS es el punto de inicio o final, pero detrás de ella debe haber una infraestructura que garantice la conectividad con Fincimex y la respuesta del emisor. Las desconexiones pueden ser locales, las cuales deben ser resueltas por los especialistas de la entidad. Otros problemas pueden estar relacionados con la plataforma. En los últimos dos años hemos realizado inversiones para ampliar nuestra capacidad de procesamiento”.

Otros de los cuestionamientos, dijo el funcionario, es sobre la captación los datos personales del cliente cuando se realice una operación. “Mientras los emisores nacionales no activen el PIN como forma de validar la titularidad del que está realizando la compra, el comercio está obligado a validar la identidad de esa manera”.

En su intervención, el gerente de Fincimex informó que el 77% de los establecimientos de Cimex se acepta el QR para realizar el pago.

“Nuestra intención es agregarle nuevos valores añadidos, re analizar las comisiones aplicadas a los clientes, la personalización del servicio, incorporar la tecnología Android y los POS inalámbricos, así como sostener con calidad esta red”, enunció.

En otro momento de su intervención, Yamil Hernández González expresó que Cimex opera la red más grande del país de POS.

En el caso de los QR se han desarrollado dos tipos, uno que emite el propio equipo y 127 unidades donde el QR es emitido por la caja. “Esto permite dos variantes de pago. Por tarjetas nacionales e internacionales y por QR. Igualmente, queremos ampliar la cantidad de POS inalámbricos con todas sus modalidades. Recientemente, se incorporaron los restaurantes del centro histórico”.

Igualmente, dijo que es un objetivo llegar a todas las unidades, así como acabar con las malas actitudes que impiden su uso en los establecimientos.

“Hoy la disponibilidad de las plataformas, tanto de Fincimex como de los bancos, es de un 98%”.

Por su parte, Marta Mulet Fernández, especialista comercial de Tiendas Caribe, dijo que desde marzo de 2022 se sumaron al uso de diferentes canales de pago, lo que permitió que se triplicaran las ventas.

“Comenzamos esta experiencia en la tienda de 3ra y 70. Este establecimiento posee cajas registradoras Android, las cuales si pierden la conectividad con la red, establece comunicación con los canales propiamente de la empresa. Este mismo servicio ya se ha extendido a las principales tiendas de cada una de las provincias. Es un proceso gradual.

Recientemente, tuvimos una experiencia interesante en las playas del este y también nos estamos involucrando en las ferias electrónicas, las cuales se organizan con diferentes organismos y actores de las provincias”.

Sobre el funcionamiento del pago electrónico en los servicentros del país, Yamil Hernández señaló que existe una cultura en ese sentido, que se fue abriendo paso a partir de las transacciones con tarjetas empresariales. “Se han procesado siete millones de transacciones con tarjetas de este tipo”, dijo Hernández.

Explicó que, años atrás, se empezó a estudiar cómo diversificar aún más el comercio en los servicentros y se diseñaron varios medios de pago.

Entre ellos, están las tarjetas desechables, un producto diseñado para los consumidores eventuales, quienes pueden adquirirlas en más de mil establecimientos de Cimex, con agentes de telecomunicaciones acreditados en Cimex y en Cadecas. De acuerdo con Yamil Hernández, se han vendido más de 19 millones de tarjetas desechables hasta la fecha.

Este es, además, un producto que ha tenido modificaciones, de acuerdo con las necesidades de los consumidores. Destaca, por ejemplo, la posibilidad de vincular hasta cinco tarjetas en el momento de la operación; y el desarrollo de una aplicación móvil que permite a los clientes consultar el saldo de sus tarjetas desechables, comprobar si están activas, etc.

Otra variante a disposición de los clientes son los pines electrónicos, una modalidad novedosa desarrollada de conjunto con Transfermóvil. Mediante esta aplicación, los clientes pueden comprar un cupón de combustible. Cuando van al servicentro, Transfermóvil muestra un código QR, que el dependiente escanea y cobra mediante esa vía.

La opción más novedosa es la tarjeta chip recargable, pensada para clientes no necesariamente bancarizados, explicó Yamil Hernández. Se trata de una modalidad que no requiere conexión. Mientras haya acreditaciones de saldo en el chip, la operación se autoriza.

La tarjeta no tiene costo, se distribuye en las oficinas de Fincimex ubicadas en las cabeceras provinciales. En el caso de La Habana, está disponible también en 23 establecimientos de Cimex. Para acreditar el saldo, Yamil Hernández informó que hay 433 puntos donde puede hacerse, mediante transferencia de tarjeta bancaria o en efectivo.

Los servicentros deben ser una institución vanguardia en el empleo del pago digital en Cuba. Pero esa transformación implica al mismo tiempo un reto en cuanto a la atención al consumidor y la necesidad de no dejarlo desprotegido.

En ese sentido, Lázaro Ayala Ramos, Director de Servicentros de Cimex, comentó que se diseñó un cronograma de trabajo para implementar la transición al pago digital de forma paulatina, de manera que se elimine la venta de combustible en efectivo en todos los servicentros.

Cimex dispone de una red de 613 servicentros, de los cuales 74 son puntos de venta de abastecimiento que prestan servicios a entidades fundamentales.

“Hemos avanzado en la conectividad IP de los servicentros, lo cual les permite realizar operaciones de manera más rápida. El 99% de estos centros tienen conexión IP, menos dos en Matanzas donde se puede usar la tarjeta chip recargable”, dijo Lázaro Ayala.

También mencionó que por más de tres años se han impartido seminarios a los trabajadores, para que transmitan a los clientes explicaciones claras sobre el funcionamiento de los diversos medios de pago que tienen a su alcance.

“Es tan importante el diálogo con el consumidor, que a partir de sugerencias de los clientes, implementamos acciones correctivas para perfeccionar algunos medios de pago”, afirmó el directivo. Recalcó además que el objetivo esencial es prestar el servicio, y que la población termine su operación satisfecha.

Para los clientes que no tengan medio de pago online y posean el dinero físico, existe, colindante a los servicentros, un área donde pueden adquirir las tarjetas chip recargables.

“A partir de este 1ro de septiembre y hasta el 31 de octubre eliminaremos paulatinamente la venta de combustible en efectivo en los servicentros. Este proceso tendrá un acompañamiento de nuestros directivos y funcionarios de Cimex, para resolver cualquier eventualidad”, recordó Lázaro Ayala.

“En caso de quejas o sugerencias, se puede contactar a los administradores de los servicentros y, de no resolverse el problema, existe número único establecido para que los clientes dirijan sus preocupaciones (80000724), los perfiles de Cimex en redes sociales o el correo electrónico atencionalcliente@cimex.com.cu.

“Hemos venido trabajando más de cuatro años para mejorar el sistema de pago, lograr una mejor conectividad y emplear estos medios a largo plazo. Los medios están probados y funcionan. De hecho, estando disponible las dos formas de pago (en efectivo y electrónico), los clientes han incrementado los medios de pago electrónicos. Es una muestra del desarrollo que va alcanzando la sociedad en ese sentido”.

En video, la Mesa Redonda