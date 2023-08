Festival Josone Varadero: Noche para que la música te despegue de la silla

Me desordeno, mi amor, me desordeno como solo un matancero sabe, porque esa rubia ojiverde que llaman Carilda nos enseñó que vivir la vida a media no vale.

Por ello, la Orquesta Failde abrió esta tercera noche del Festival Josone Varadero: rumba, jazz, son con homenajes al poeta que supo capturar el alma de una ciudad en un verso o en beso, que al final es lo mismo.

Fotos: Raúl Navarro

La matanceridad tiene muchas maneras de manifestarse y somos una tierra, como dice la canción, de tertulias y barracones, la mezcla que no te puede dejar impávido, como si nada hubiera pasado.

Aquí tocó la Failde y el que se quede en su butaca sentado, pierde. Desde danzones que nos recuerdan que la musicalidad está aquí, en esta tierra de poetas y puentes, hasta ritmos más cercanos a la timba, nos recordaron a una urbe con los pies calientes y donde !Viva changó, viva changó, señores!

***

Quizás haya un sentimiento, una energía interior, un soul que nosotros por no saber cómo llamarlos le decimos bomba. Tal vez no de la explosiva, pero más de eso que te inyecta deseos de sentir, de querer.

Eso trasmitió Ivette Cepeda a la audiencia del Sauto, en el alma en una canción o una canción que es un alma, no importa lo que sea, esta noche una de las voces más profundas nos invitó a quitarnos todo lo que nos entorpece y quedara el espíritu más liviano.