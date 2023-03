Un hogar llamado Meliá las Antillas (+ Fotos)

Alojado en el corazón de turistas internacionales y cubanos como el mejor de los regalos, el hotel Meliá Las Antillas cumplirá 24 años este primero de marzo, una edad que recibe como auténtico gladiador en tiempos donde el turismo en Cuba exige innovar día a día para lidiar con las limitaciones de recursos materiales.

Justamente esa manera de entender el hecho turístico, de elevarlo a otras dimensiones desde lo cualitativo como principal aliado, le granjea un especial reconocimiento al hotel de Cubanacán, cadena líder en la satisfacción de los visitantes que escogen el destino Varadero, según un reciente informe del Ministerio de Turismo en Matanzas.

Meliá Las Antillas, un producto renovado en su estructura, comodidad y estéticamente muy superior al de tiempos atrás, llega a su aniversario con buen porcentaje de ocupación, muestra palpable de cuánto se le quiere.

Basta asomarse a sus redes sociales para comprobar el cariño profesado al personal del hotel. Así lo hizo notar una pareja de canadienses: “Después de nuestras maravillosas vacaciones estamos de vuelta en casa. Pasamos un tiempo hermoso, nos alojamos durante un mes, pero no fue suficiente… Me gustaría expresar nuestro agradecimiento a un personal tan hermoso, que van más allá y más allá para ayudarte, y para brindar el mejor servicio, todos los niveles de gestión, así como increíble servicio, no podemos esperar a volver. Recomiendo encarecidamente este complejo”, escribió en Facebook Zelia Chutkos

Zelia Chutkos y su pareja felices de su estancia en Meliá Las Antillas. Foto: Tomada del Facebook de Zelia.

“Feliz de compartir con la familia de Meliá Las Antillas una hermosa estancia, más que complacidos con todos sus trabajadores que de una forma u otra hicieron que nuestra estadía fuera perfecta, en especial a Mairín , gastronómica del buffet, que nos recibía todas las mañanas con mucho cariño y atención, al grupo de recreación y mi cariño a las comerciales que siempre estuvieron muy atentas a que nos sintiéramos como en casa. Muchas gracias y felicidades a todos…”, posteó una cubana identificada como La China Almira.

La China Almira agradece las atenciones en Meliá Las Antillas. Tomada del Facebook de La China Almira.

“Siempre queremos regresar una y otra vez a Meliá Las Antillas, el mejor lugar para sentirte en familia y feliz”, escribió Yaniuska Sosa Chirino, de Güira de Melena.

“Nosotros no hacemos distinciones, lo único que importa es atender con excelencias al nuestros visitantes, vengan de donde vengan”, afirma Yoel Luis Hernández Lantigua, subdirector general. Se trata, enfatiza, de regalarle momentos memorables, disfruten y retornen.

Los días cubanos trascienden por su originalidad y buen gusto. Tomada del Facebook de Meliá Las Antillas.

La cena con los repitentes es una forma de agradecer el cariño que por años se le profesa a quienes están fidelizados con este producto turístico, fundamentalmente de Canadá, principal mercado emisor, argumenta Hernández.

“Todo cuanto hacemos es posible por la calidad humana y profesional de los trabajadores, una buena parte de ellos fundadores, que con su ejemplo enseñan a la nueva generación”, confiesa Estrella Sánchez, secretaria general del buró sindical.

Inaugurado en marzo de 1999, el hotel acaba de ser premiado por el Ministerio de Turismo por su óptimo desempeño económico y sindical, lauro que lanza candidatura para volver a ser Vanguardia Nacional, la máxima categoría de la Emulación Socialista en Cuba, que otorga el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, a propuesta de los sindicatos. (Por Juanita Perdomo/Tomado de Trabajadores)