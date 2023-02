Alertan sobre necesidad de proteger los datos para evitar robos electrónicos

Una alerta sobre la necesidad de proteger los datos para prevenir el robo de dinero de las tarjetas magnéticas y evitar así convertirse en víctimas de estafas o fraudes emitieron directivos del Banco de Crédito y Comercio en Matanzas, a través de la campaña Cuida tu Dinero, lanzada desde el pasado año.

La misma tiene el objetivo de elevar la cultura bancaria de la población en todo lo referente al uso seguro de las bondades de la Banca Electrónica.

Refiere Aylín Lozano Lozano, comunicadora de Bandec que “desarrollar y hacer más factible el comercio electrónico desde la distancia sin que medie efectivo, es parte de la política desarrollada por el Sistema Bancario, no obstante, la sociedad cubana no está ajena de robos cibernéticos. Por ello es importante alertar a los clientes sobre cuáles son los datos o procederes que no deben realizar, para evitar así ser víctimas de estafas o fraudes”.

Aclara Lozano Lozano que las tarjetas magnéticas y la multibanca son de uso personal e intransferible, por lo que no se debe compartir, ni hacer públicas fotos de las tarjetas, pues en ellas se muestran datos personales que pueden ser utilizados para el registro en canales de pagos electrónicos.

Tampoco es recomendable compartir sus contraseñas o guardarlas junto a las tarjetas, ni el estado de cuentas o últimas operaciones efectuadas porque en dicha información se detallan los débitos y extracciones, así como la confirmación de registro de la tarjeta.

Para el recibo de transferencia entre tarjetas de bancos comerciales cubanos, solo se debe informar el número impreso en esta, cualquier otra información como el nombre o fecha de vencimiento puede ser utilizada con otro fin.

Explica la especialista que al efectuar o recibir transferencias, se debe comprobar la moneda y producto de las tarjetas a utilizar, además de operar a través de aplicaciones o páginas oficiales.

También deben confirmarse los pagos, extracciones de efectivo y el recibo o envío de transferencias, mediante la consulta de las 10 últimas operaciones o el estado de cuenta de su tarjeta y desconectarse de la plataforma utilizada, luego de operar en los canales de pagos electrónicos.

“Ante la pérdida o extravío de las tarjetas se debe acudir a la Sucursal Bancaria para su cancelación. Posteriormente, los especialistas se encargan de que esa persona recobre su seguridad, al reimprimirle una nueva. La responsabilidad es de suma importancia para evitar daños y errores”.