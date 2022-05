Condena Cuba excusas para excluirla de Cumbre de las Américas

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro cubano de Relaciones Exteriores aseguró hoy en Twitter que al excluir a países del hemisferio de la Cumbre que convoca a nombre de “las Américas”, Estados Unidos no puede escudarse ya en el pretexto de no haber cursado aún las invitaciones.

Debería comprender que en esta región ya no hay cabida para la Doctrina Monroe, añadió el canciller cubano en su cuenta oficial en esa red social.

Rodríguez Parrilla ha denunciado anteriormente que la administración estadounidense engaña a la opinión pública sobre las invitaciones a la IX Cumbre de las Américas, e instó a Antony Blinken, secretario de Estado norteamericano, a informar si Cuba será o no invitada a la cita regional.

Ante la negativa de Washington de invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, varios representantes de gobierno de la región han anunciado su no participación si se mantiene la decisión

Es el caso de Andrés Manuel López Obrador, de México; Xiomara Castro, de Honduras y Luis Arce, de Bolivia; y también la Comunidad del Caribe (Caricom). (Tomado de la ACN)