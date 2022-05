Comenzará segundo refuerzo de vacunación anticovid-19 en mayores de 50 años

El Ministerio de Salud Pública de Cuba, luego de análisis realizados de conjunto con varias entidades responsables al respecto, tomó la decisión de destinar el segundo refuerzo de vacunación anticovid-19, a personas de 50 años de edad, y más —rango anteriormente concebido a partir de los 70—, a punto de partida de que es posible agilizar el proceso de inmunización a lo largo del país.

Así lo hizo saber este martes, desde el Palacio de la Revolución, la doctora Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap, durante el encuentro de expertos y científicos enfrascados en actividades de ciencia e innovación tecnológica para el enfrentamiento a la Covid-19, y donde también fueron abordados otros temas relevantes para Cuba.

Con ese nuevo esquema de edades, serán un poco más de cuatro los millones de personas a las cuales les serán administrada la dosis de refuerzo de vacunación anticovid, según informó la doctora Ileana Morales en la reunión que estuvo encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; así como por el miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz; y los viceprimeros ministros, Inés María Chapman Waugh, y Jorge Luis Perdomo Di-Lella.

La directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Minsap enunció que este fin de semana las dosis de refuerzo de la vacunación anticovid también comenzarán a administrarse a los grupos de riesgo. Sobre el alcance de tal proceso, el presidente Díaz-Canel comentó que “ahora el éxito de nosotros para mantener” las alentadoras cifras radica en “mantener el nivel de inmunización que tenemos, que tiene que ser sobre la base de los refuerzos”.

Compartió la idea atendiendo a la evidencia de que si el mundo no resuelve la situación de la epidemia “vamos a seguir expuestos”: “O sea –recalcó– nosotros no podemos perder la sistematicidad del refuerzo porque, si no, volvemos a una situación compleja”.

Datos que ilustran la situación de la humanidad ante la Covid-19, y cuánto ha logrado la Isla en su enfrentamiento a la pandemia compartió la doctora Ileana Morales Suárez, en un punto que versó sobre la actualización de la estrategia de vacunación anticovid en Cuba. La experta prefirió empezar por las inequidades, porque, dijo, “cuando uno mira la línea de los países de bajos ingresos, contra lo que han logrado los de altos ingresos, son colosales las diferencias”.

Una gráfica le sirvió de apoyo para disertar sobre el número de personas que en el mundo no se han vacunado contra el nuevo coronavirus. Al señalar en un mapa de colores cómo es que el planeta fue azotado por la variante ómicron, la doctora afirmó que si el mundo estuviera vacunado como lo están la Isla y otros países, el gigantesco pico que sobrevino de la enfermedad no se hubiese producido.

La realidad está lejos de la premisa anterior, y es triste: como detalló la experta a partir de partes de este lunes, solamente 14 países tenían más del 85% de su población vacunada; una treintena de naciones tienen menos del diez por ciento en esa condición de salud; y hay 42 países que tienen menos del 20%. Otro dato compartido por Ileana Morales habla por sí solo de la inequidad: 95 países —del total de 194 del orbe— tienen a menos del 50% de su población vacunada.

“Nos llena de orgullo a todos los cubanos», argumentó, que la Isla lidere la lista de países según la cantidad de vacunas que se administran cada cien personas»: “Lideramos esa cifra hace mucho tiempo, pero lo que más nos llama la atención —añadió la doctora— es la diferencia que tenemos contra la media mundial”. La media mundial, enfatizó, no llega a 148, mientras Cuba tiene en su haber una cifra que supera los 320.

“En cuanto a mortalidad, puntualizó Ileana Morales, estamos ya en lo mínimo posible, que era lo que nos vaticinaba hace como seis meses el profesor Guinovart”. Y seguidamente mostró una lámina que “es de la que más nos gusta, de la que más nos sentimos satisfechos”, según la cual la vacunación pediátrica ha llegado en Cuba a 1 909 980 niños (el 97.8% del total).

Debían ser vacunados, dijo, 1 954 000, y un poquito más de niños: ese número de los que no se han vacunado representa a pequeños enfermos, o que han presentado alguna situación de salud. Ya la dosis de refuerzo en este grupo de la población, detalló la doctora, “va por un 61.3%”.

Sobre la cantidad de millones de dosis administradas a lo largo del país, la experta recordó que administrar 36,3 millones en un año, “ha sido un esfuerzo muy fuerte”. Y seguimos…, enunció: “Queremos seguir protegiendo a la población cubana, como usted (se dirigió al presidente Díaz-Canel) nos ha indicado reiteradamente”.

Una amplia información en el encuentro ofreció el Dr.C. Pedro Mas Bermejo, la cual versó sobre el estudio de efectividad de la vacuna Abdala en la población pediátrica de Cuba. El también vicepresidente de la Sociedad cubana de Higiene y Epidemiología, dijo que “desde julio del año pasado venimos haciendo la evaluación de la efectividad de la vacuna Abdala, y ahí están los resultados”: un 94% de efectividad para la enfermedad severa; y un 93.69 para la muerte. Son resultados, aseveró, gracias a los cuales disminuyó tremendamente el número de fallecidos.

En cuanto a la efectividad de la vacuna Abdala en la prevención de la enfermedad asintomática, en pacientes comprendidos entre 16 y 18 años de edad, el por ciento es de 98.9. Es “altísima esa efectividad”, apuntó el experto.

Por todo el esfuerzo que Cuba ha protagonizado por salvar vidas frente a la COVID-19, este martes el Dr.C. Raúl Guinovart Díaz, decano de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, pudo afirmar, basado en los modelos de pronósticos, que lo esperado es que la epidemia se mantenga controlada en el país durante las semanas próximas.