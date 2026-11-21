La provincia de Matanzas recibió un nuevo lote de 56 sistemas solares fotovoltaicos (SSFV) de 3,6 kW, equipados con baterías de acumulación, los cuales serán destinados a su instalación en instituciones sociales del territorio, como parte del Eje 6 de las Transformaciones Económicas y Sociales, orientado a la transición energética.

La información fue dada a conocer por la coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno provincial, Anisley Fuentes Crespo, a través de su perfil en la red social Facebook, quien detalló que estos equipos beneficiarán a centros como los CUM (Centros Universitarios Municipales), escuelas especiales, centros filiales, entre otras instituciones.

Paneles Solares. Foto: Abel Padrón Padilla/ IDEAS Multimedios

La llegada de estos sistemas representa un paso importante en la protección de los servicios esenciales que se brindan a la población. Al aprovechar las fuentes renovables de energía, estas instituciones podrán mantener su funcionamiento y garantizar la continuidad de sus actividades, incluso en los momentos de mayor afectación del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Las baterías de acumulación, presentes en estos equipos, permitirán además almacenar la energía generada durante el día para su uso en horarios nocturnos o en situaciones de interrupción del servicio eléctrico, garantizando una operatividad más estable.

La incorporación de estos sistemas solares se suma a la estrategia provincial de cambio de matriz energética que ya ha beneficiado a policlínicos, hogares de ancianos, funerarias, fábricas de alimentos y centros de telecomunicaciones. Asimismo, contribuye a la soberanía energética del territorio y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles.