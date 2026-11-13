Museo de Bomberos: 28 años salvaguardando la historia

Con un homenaje al Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, inició el acto por el 28 aniversario de la inauguración del Museo de Bomberos Enrique Estrada, ubicado en la Plaza de la Vigía de la urbe yumurina, el hogar de héroes sin capas.

El evento estuvo presidido por el Primer Coronel Gustavo Díaz Villalobo, Jefe del Minint en Matanzas, el Teniente Coronel Chirino Seijás, Jefe del Cuerpo de Bomberos y Carlos Segura Torres, funcionario de la esfera ideológica del Comité Provincial del PCC. Junto a ellos familiares de los caídos en la Base de Supertanqueros y demás invitados.

Durante la ceremonia, Biolexi Ballester Quintana, su directora, reafirmó la importancia del lugar, al ser la bitácora que rescata y conserva la historia de tan valerosos hombres.

“Este año han llegado a nuestra institución más de 300 objetos, pues el museo es la única entidad donde sus piezas se reciben por donación, es por eso que en el día de hoy queríamos agradecer a todos los donantes que durante este período, en varias ocasiones, se acercaron para depositar sus bienes más preciados para la futura generación”, expresó Ballester Quintana.

Por otra parte, en el marco del festejo del 330 aniversario del Cuerpo de Bomberos de Cuba reconocieron a más de 10 matanceros con la distinción Servicio Distinguido en el Ministerio del Interior. Asimismo, entregaron diplomas al equipo Técnicos de Rescate y Mecánicos, por su excelente labor en la defensa del país.

Además, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Cuba (ABVC) de la provincia agasajó a la filial municipal de Matanzas y Jagüey Grande, como municipios destacados, y a los bomberos voluntarios Ernesto Moreno Molina y Jesús Gabriel Gómez Díaz.

La velada concluyó con la inauguración de la muestra del mes dedicada a Jesús Gabriel, miembro fundador de la ABVC, un bombero como los miles homenajeados, que dedicaron cada segundo de su vida a la tarea más noble y abnegada del ser humano: salvar vidas. (Fotos: de la autora)