Talento y disciplina en el campo corto yumurino

Adrián Pérez vive un gran momento en la 65 Serie Nacional de Béisbol. El torpedero se ubica entre los bateadores más productivos de los Cocodrilos de Matanzas y también del campeonato de manera general.

Las cifras respaldan su ofensiva. Al cierre de la primera mitad del campeonato, bateaba para .352. Sumaba 25 hits, tres dobles, un jonrón y 16 impulsadas.

Su nombre figura en el grupo de cabeza del equipo. Lo acompañan Andrys Pérez (.388), Eduardo Blanco (.358), José Noroña (.357) y Hanyelo Videt (.341). Matanzas cerró esa etapa con 14 victorias y ocho derrotas.

La muestra más reciente llegó frente a Pinar del Río. En el primer juego de la subserie, Adrián se fue de 3-3. Además recibió un pelotazo y negoció una base por bolas. Llegó cinco veces a las almohadillas.

El equipo perdió. Él lo asume con madurez. «Se perdió, pero el partido estuvo bueno, se luchó hasta el final», comenta.

Su método es sencillo. Prepara cada turno con un solo objetivo: aportar al colectivo.

«Todo viene de la preparación», afirma. Combina el trabajo físico con ajustes en el swing. Avanza poco a poco y cuenta con los consejos de su hermano. Cada indicación se prueba en la práctica y se repite en el juego.

Batea por ambos lados. Se siente más cómodo a la zurda. En las series nacionales abundan los lanzadores derechos, por eso acumula más turnos desde esa caja. Aun así, entrena igual a la derecha. «Hay momentos en que toca batear», explica.

Su posición también cambió. Antes de la campaña trabajó en la tercera base y en el campo corto. Nadie le había confirmado dónde lo necesitaría el equipo. Hoy el short es suyo.

«Me preparo todos los días para asumir esa responsabilidad», asegura.

Jugar a diario acelera su crecimiento. La exigencia del público también pesa. Él la recibe como un estímulo. «Te impulsa a esforzarte más», dice. Su meta es rendir y regalarle una alegría al pueblo.

Detrás del uniforme hay una familia. Sus padres lo siguen a todas partes. Su pareja y su hermano completan ese círculo. Las giras lo alejan del hogar. Ver a los suyos en la grada le devuelve la calma.

Andrys Pérez es el receptor titular de la selección nacional. Adrián descarta cualquier presión por las comparaciones. Ambos se apoyan y celebran los logros del otro. Lo define como «lo mejor que me puede haber pasado».

El presente de Matanzas lo motiva. Los Cocodrilos ocupan el segundo lugar. Quedan dos subseries por delante. Adrián pide cabeza fría.

«No podemos relajarnos», advierte.

Muchos equipos marchan parejos. La ruta pasa por ganar «victoria por victoria». Primero llegará la clasificación. Después vendrán los playoffs, con la mira en el título.

Los años en series nacionales le dan perspectiva. Si pudiera hablar con el niño que empezó a jugar pelota en Guanábana, le daría un consejo claro. Le pediría esfuerzo.

Sus sueños se han cumplido poco a poco. Cada paso exigió trabajo y disciplina.»Todo lo que se proponga se puede lograr», concluye.