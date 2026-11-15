Fugas silenciosas… Foto: Tomada de Internet

Cada día es menos extraño ver, en la Cuba de hoy, esa en la que la subsistencia es prioridad, al médico que al terminar la guardia trabaja en un triciclo eléctrico para garantizar el paquete de pollo de la semana; al maestro de Matemáticas que dejó detrás el aula para llevar la contabilidad de un negocio privado; o a la recepcionista de una oficina de trámites que dobla turno en las noches como dependienta en una cafetería.

A todos los mueve un denominador común: garantizar la subsistencia de su familia, obtener unos pesos más que les permitan, al menos, adquirir productos básicos, como alimentos y aseo, cada vez más inalcanzables para la mayoría de los cubanos, en particular, para muchos profesionales y trabajadores del sector estatal.

La crisis económica que desde hace años sufre el país, errores cometidos en la implementación de medidas en la economía y el asedio atroz del bloqueo económico y financiero de EE. UU. contra Cuba han sido el detonante de la escasez de producciones básicas y de una inflación desmedida que deja en situación de vulnerabilidad a muchas personas en el país. Cuando el valor del trabajo es devorado en silencio por la inflación, la dignidad profesional se convierte en un abrigo demasiado lujoso.

La migración de los profesionales en Cuba hacia otros sectores más lucrativos no es un fenómeno nuevo. Desde hace décadas lo hemos sufrido en la provincia, cuando médicos, maestros, periodistas, ingenieros, encontraban en el turismo una alternativa para llevar el sustento a sus hogares. Sin embargo, hoy este fenómeno se agudiza ante la urgencia de sobrevivir.

Ello y la baja retribución percibida por quienes ocupamos plazas menos lucrativas del sector estatal hacen que la fuga de personal cualificado sea cada vez mayor. A esto se une la falta de recursos y condiciones laborales que hacen más tortuoso el trabajo a desarrollar.

Las consecuencias están ahí, son palpables hace algunos años. Para el sector estatal: la pérdida de profesionales calificados y con experiencia que dejan profundos vacíos y, por ende, deficiencias en los servicios que se brindan y debilidad institucional. Desde una perspectiva más amplia, esta migración también está cambiando las expectativas profesionales de toda una generación de jóvenes que no se motivan por estudiar carreras universitarias e, incluso, una vez graduados, tampoco se incorporan a sus puestos laborales para cumplir con el Servicio Social.

Otra arista del fenómeno es la que defienden muchos profesionales que no se resignan a abandonar su profesión y optan por mantener pluriempleos, una opción igualmente digna y respaldada por el Código de Trabajo, pero que en ocasiones resulta extenuante. No son pocos los que llevan tres o cuatro pluriempleos a la misma vez, los cuales ejecutan con tiempo limitado, sin explotar al ciento por ciento sus capacidades y renunciando muchas veces a la superación.

No se trata de competir entre los beneficios que brinda uno u otro sector. Si el nivel salarial de muchos profesionales sigue estancado en un plano “simbólico” y no se les brindan las herramientas para hacer frente a la inflación, cualquier plan para estabilizar la fuerza laboral especializada será difícil de llevar a la práctica.

El éxodo de profesionales es una problemática sobre la que el Estado debe poner una lupa y, sobre todo, accionar. Las consecuencias están ahí, en el mal trabajo que se realiza en muchos lugares y en la desprofesionalización. Honrarlos y remunerarlos bien es la única forma de mostrar respeto ante la labor que desempeñan y poner fin a esta fuga silenciosa que cala en los cimientos de la sociedad.