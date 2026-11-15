Cooperación Cuba-Italia fortalece los servicios de TAC del Hospital Faustino Pérez: más de 20 mil estudios en un año

La incorporación de nuevas prestaciones de alta especialización y la próxima puesta en marcha de la Angiotomografía Computarizada amplían las capacidades diagnósticas y terapéuticas de la institución.

El servicio de Tomografía Axial Computarizada (TAC) del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez, de Matanzas, alcanza resultados significativos al cumplir sus primeros diez meses de funcionamiento, con un total de 20 086 estudios realizados a 15 512 pacientes, desde su puesta en marcha el 6 de enero hasta el 13 de noviembre de 2026.

El equipamiento multicorte, donado por el Centro Aktis, de Marano di Napoli, Italia, ha contribuido a fortalecer la capacidad asistencial de la institución y ampliar la cobertura de atención hacia pacientes procedentes de seis provincias: La Habana, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Pinar del Río y Cienfuegos.

Entre los indicadores del período sobresale un índice de positividad del 96,3 %, mientras que Oncología, Neurología, Neurocirugía y Neumología figuran entre las especialidades con mayor demanda de estos estudios, lo que evidencia la importancia de la tecnología en el diagnóstico, seguimiento y atención de enfermedades de elevada complejidad.

Desde abril de este año, el servicio incorporó dos prestaciones de alta especialización: la biopsia pulmonar percutánea guiada por TAC, con 168 procedimientos realizados, y la planificación oncológica para radioterapia mediante TAC de simulación, que registra 160 planificaciones. Ambas prestaciones amplían las posibilidades de diagnóstico histológico y planificación terapéutica de los pacientes, favoreciendo la continuidad de la atención especializada dentro del propio hospital.

Sobre esta experiencia asistencial y tecnológica, la institución se prepara para incorporar próximamente el servicio de Angiotomografía Computarizada (Angio-TC), una nueva prestación que será posible gracias a la donación de una bomba de inyección de contraste realizada por el grupo Esperanza Nueva Suiza.

Esta tecnología permitirá avanzar en el diagnóstico no invasivo de enfermedades vasculares mediante estudios de carótidas, aorta, arterias pulmonares y miembros inferiores, así como evaluaciones prequirúrgicas, entre otras aplicaciones de interés clínico.

Como parte de los preparativos para su implementación, se contempla la capacitación integral del personal técnico, un paso esencial para garantizar el adecuado manejo del equipamiento, la calidad de las imágenes y la seguridad de los pacientes.

Los resultados alcanzados por el servicio de TAC reflejan el valor de la cooperación internacional, la incorporación de tecnología y la preparación de los recursos humanos en el fortalecimiento de los servicios hospitalarios. Con la próxima incorporación del Angio-TC, el Hospital Faustino Pérez ampliará su capacidad para responder a necesidades diagnósticas cada vez más especializadas y continuará consolidando su papel en la atención de pacientes de Matanzas y otras provincias del país.

(Tomado del perfil del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez de Matanzas)