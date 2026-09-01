Nuevos retos y el compromiso de enseñar

Con el compromiso de continuar la calidad de la educación cubana y asumir nuevos desafíos profesionales, Minerva Ponce Quintero, coordinadora general de la institución educativa Abelardo Rodríguez Mederos, del Plan Turquino, se prepara para el inicio del curso escolar 2026-2027.

Aunque desempeña funciones de coordinación, en esta etapa asumirá la docencia de quinto grado, como parte de las estrategias adoptadas para garantizar la cobertura docente en el centro.

La institución cuenta con una matrícula de 48 estudiantes, quienes encontrarán en sus docentes el acompañamiento necesario para avanzar en su formación integral.

Entre las principales motivaciones de Ponce Quintero para este nuevo período lectivo está fortalecer su preparación profesional y contribuir, desde las aulas, a los nuevos desafíos que enfrenta la educación cubana en la actualidad.

Su disposición para asumir esta responsabilidad reafirma que enseñar constituye también un ejercicio permanente de preparación, compromiso y entrega, especialmente cuando cada curso escolar representa una nueva oportunidad para formar a las generaciones que protagonizarán el futuro.

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