Se pronostican 2310 MW de afectación

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2323 MW a las 20:50 horas.

Situación de las unidades de generación térmica

Unidades en avería:

Unidades 5, 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidad 4 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.

Unidad 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidades en mantenimiento:

Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.

Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.

Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.

Energías renovables y otras fuentes

Los parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4624 MW/hora, con una potencia máxima de 719 MW.

Generación Distribuida

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.

Pronóstico para el horario pico