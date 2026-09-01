Se pronostican 2310 MW de afectación

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2323 MW a las 20:50 horas.
Situación de las unidades de generación térmica
Unidades en avería:
- Unidades 5, 6 y 8 de la Termoeléctrica Máximo Gómez, en la Zona Especial del Mariel.
- Unidad 2 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
- Unidad 4 de la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
- Unidad 2 de la Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, en Felton.
- Unidad 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
Unidades en mantenimiento:
- Unidad 3 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara De La Serna, en Santa Cruz.
- Unidades 5 y 6 de la Termoeléctrica Antonio Maceo, en Renté.
- Unidad 5 de la Termoeléctrica Diez de Octubre, en Nuevitas.
Energías renovables y otras fuentes
Los parques solares fotovoltaicos generaron ayer 4624 MW/hora, con una potencia máxima de 719 MW.
Generación Distribuida
- Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por indisponibilidad de combustible.
- Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel y Central Fuel de Moa.
Pronóstico para el horario pico
- Para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 6 de la CTE Renté con 60 MW (en proceso de arranque).
- Disponibilidad en horario pico: 1020 MW
- Demanda máxima prevista: 3300 MW
- Afectación pronosticada: 2310 MW