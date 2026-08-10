Transporte ajusta comercialización de pasajes nacionales a partir del 10 de agosto

Motivado por la compleja situación con el suministro de combustibles para asegurar el transporte interprovincial, desde el pasado 18 de junio entró en vigor la reducción de los servicios de los trenes nacionales, a una salida cada 16 días a los destinos habituales: Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Bayamo – Manzanillo.

Igualmente, se redujeron los servicios de Ómnibus Nacionales a tres salidas semanales desde La Habana a las capitales provinciales; más una salida semanal a Manzanillo, Baracoa y Moa; y los enlaces de Santiago de Cuba con Artemisa y San José de Las Lajas.

En el caso del enlace marítimo entre Batabanó y la Isla de la Juventud se mantuvieron los dos viajes semanales que se venían realizando.

A partir de esa fecha entró en vigor también un nuevo procedimiento para la reservación de capacidades en los servicios nacionales por ómnibus, ferrocarril y medios marítimos hacia y desde la Isla de la Juventud, con el objetivo de priorizar a las personas con una necesidad imperiosa de viajar, en un escenario donde la demanda es muy superior a la oferta.

La combinación de ambas medidas, a lo que se suma un deficiente manejo de las reservaciones en algunos territorios, creándose causas y condiciones para la ocurrencia de hechos de corrupción e indisciplinas en la asignación de las capacidades, así como malestar en la población, han motivado que no se aprovechen completamente las capacidades ofertadas en los servicios nacionales, principalmente en los trenes y en la conexión con la Isla de la Juventud.

Adicionalmente, en las últimas semanas se han presentado afectaciones en los horarios de circulación de los trenes y, en menor medida en las salidas de las embarcaciones y los ómnibus, por no contar en el momento oportuno con el combustible necesario para los servicios, lo que ha conllevado la realización de acciones para garantizar la permanencia de los pasajeros en las estaciones.

Teniendo en cuenta los criterios recibidos de la población y, ante la necesidad de incrementar el nivel de ocupación de los servicios, considerando que la demanda de la población se mantiene por encima de la oferta de transporte, se ha decidido: