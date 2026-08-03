Sistema Electroenergético Nacional: labores de recuperación

La Unión Eléctrica informó a través de sus perfiles en redes sociales que a las 10:43 p.m. de este domingo ocurrió una nueva desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional.

La víspera, el propio organismo dio a conocer una caída parcial del sistema en la zona occidental tras un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental.

La UNE puso en marcha los protocolos de restauración del sistema.

Actualización sobre el restablecimiento SEN (3 de agosto):

Sobre las 09:00 horas, iniciando el arranque de:

• Unidades 1 y 2 CTE Ernesto Guevara De La Serna,

• Unidades 5 y 8 CTE Máximo Gómez

• Unidad 3 CTE Carlos Manuel de Céspedes

Preparadas para iniciar el arranque cuando estén creadas las condiciones:

• Unidad 6 CTE Diez de Octubre

• Unidad 1 de la CTE Lidio Ramón Pérez «Felton»

• CTE Antonio Guiteras.

(Con información de Unión Eléctrica)

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