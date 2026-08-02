Bryan Sánchez orgulloso del respaldo de Matanzas a su música  

Soy matancero y que mi público me respalde de esa manera siempre me va a llenar de orgullo, expresó este sábado Bryan Sánchez, popular artista cubano, luego de una dinámica presentación a teatro lleno en el emblemático Sauto, Monumento Nacional.

Estoy súper feliz, es mi segunda vez en concierto en el Sauto, hace un año estuve aquí y fue una tarde inolvidable, repetimos ahora y ver el teatro nuevamente lleno de personas que escuchan mi música será siempre un sentimiento muy bonito, argumentó.

Obviamente esperamos repetir, sé que incluso que muchos estuvieron afuera y no pudieron alcanzar las entradas pero trataremos de hacer próximamente conciertos en varias fechas, comentó el joven artista agradecido por la calidez del público en su ciudad natal.

Aun no es el momento, Superheroína, Nadie como tú, Dosis de cintura y Vecina, se incluyeron entre los temas interpretados por Bryan y disfrutados por el abundante público joven con el que el artista interactuó en disímiles momentos en evidencia de carisma y capacidad de escucha.

Superó mis expectativas, fue una presentación divertida, opinó Jolay González Rodríguez, quien por vez primera acudió a un concierto de Bryan Sánchez y disfrutó la música acompañada por amistades como Mía Rosales Quintana, quien aseguró que repetiría la experiencia.

Bryan Sánchez no es solo para adolescentes, los que tenemos otra edad también lo disfrutamos mucho, vine con mi niña Analía que tiene 13 años y las dos la pasamos súper bien, es una persona talentosa pero también agradable, sencilla y carismática, opinó Dayana González, matancera que sugiere escuchar las canciones del chico de las camisas tropicales.