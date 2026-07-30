ANPP aprueba la liquidación del Presupuesto del Estado de 2025

La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó este miércoles la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente a 2025, luego de conocer el informe presentado por el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, quien destacó que, pese a un escenario económico marcado por las tensiones internacionales, la inflación, el incremento de los precios de los combustibles y los alimentos, así como el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, el país logró reducir el déficit fiscal y preservar el financiamiento de los principales programas sociales.

Durante su intervención ante el Parlamento, el titular explicó que el déficit fiscal al cierre del año ascendió a 67 642 millones de pesos, cifra inferior en 20 897 millones a la prevista inicialmente. Este resultado estuvo respaldado por un sobrecumplimiento del dos por ciento en los ingresos y una ejecución de los gastos también inferior en un dos por ciento respecto al plan, indicadores que, según expuso, reflejan una gestión más rigurosa de las finanzas públicas y avances en la estrategia de estabilización macroeconómica.

El informe señaló que el déficit representó el 5,4 % del Producto Interno Bruto, mientras que la cuenta corriente del Presupuesto registró un superávit de 25 038 millones de pesos, lo que permitió financiar completamente los gastos corrientes con los ingresos de igual naturaleza, un resultado superior al previsto en las proyecciones del Programa Económico y Social del Gobierno.

Los ingresos brutos alcanzaron los 463 461 millones de pesos, con un sobrecumplimiento de 9 524 millones, financiando el 88 % de los gastos ejecutados durante el período. Del total recaudado, el 68,6 % correspondió a ingresos tributarios, equivalentes a 311 074 millones de pesos, consolidando a los tributos como la principal fuente de financiamiento del Presupuesto del Estado.

El ministro destacó que este comportamiento estuvo favorecido por la actualización de los precios de combustibles, cigarros y tabacos, así como por un mayor aporte del sector no estatal, particularmente mediante los impuestos sobre ventas y utilidades. No obstante, advirtió que persisten manifestaciones de evasión fiscal y subdeclaración de ingresos que limitan la capacidad del Estado para ampliar y mejorar los programas destinados a la población.

Como parte de las acciones de control tributario, la Oficina Nacional de Administración Tributaria determinó deudas por 12 056 millones de pesos y logró recuperar 7 140 millones, un crecimiento del 45 % respecto al año anterior. El informe también señaló que, aunque el 98 % de los contribuyentes ya dispone de cuentas bancarias fiscales, continúa siendo reducido el uso efectivo de estas herramientas dentro del proceso de bancarización.

En materia de gastos, el Presupuesto ejecutó 518 543 millones de pesos, equivalente al 97,9 % de lo planificado. De ese total, el 64 % se destinó a Salud Pública, Educación, Asistencia y Seguridad Social, ratificando la prioridad otorgada por el Estado al sostenimiento de los servicios básicos para la población.

La Salud Pública recibió más de 75 000 millones de pesos, destinados, entre otros objetivos, al fortalecimiento de la atención primaria, la mejora de infraestructuras y la adquisición de medicamentos e insumos médicos en medio de las restricciones económicas. El informe reportó más de 103 millones de consultas en la atención primaria, nueve millones en los niveles secundario y terciario, 23 millones de consultas estomatológicas y más de 825 000 ingresos hospitalarios durante el año.

En Educación se ejecutaron 69 133 millones de pesos, con un incremento de casi 3 000 millones respecto al año precedente. Estos recursos respaldaron la atención de más de 1,36 millones de estudiantes de los distintos niveles de enseñanza y 266 198 universitarios, además de financiar la rehabilitación de centros educacionales y programas de formación continua para docentes.

Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate

El presupuesto destinado a Cultura ascendió a 11 845 millones de pesos, mientras que para el deporte y la cultura física se ejecutaron 7 656 millones, recursos empleados tanto en la organización de eventos deportivos como en el mantenimiento y recuperación de instalaciones, así como en el fortalecimiento de la preparación de atletas y entrenadores.

En el ámbito de la protección social, el informe destacó que se destinaron 5 396 millones de pesos para atender a 178 686 familias, beneficiando a más de 303 000 personas mediante prestaciones monetarias, servicios y entrega de recursos. Asimismo, la Seguridad Social ejecutó 60 691 millones de pesos, incluyendo el financiamiento del incremento parcial de las pensiones inferiores a 4 000 pesos, medida que favoreció a 1,593 millones de pensionados, equivalentes al 89 % del total de beneficiarios del sistema.

La ciencia también recibió un incremento presupuestario. El gasto corriente destinado a este sector ascendió a 2 186 millones de pesos, un 35 % superior al año anterior, para respaldar el desarrollo de 16 programas nacionales y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

Respecto a los presupuestos territoriales, el ministro informó que cerraron el ejercicio con un superávit conjunto de 3 916 millones de pesos, cuando inicialmente se había previsto un déficit de 12 649 millones. Cinco provincias —Artemisa, La Habana, Mayabeque, Matanzas y Villa Clara— concluyeron el año con resultados superavitarios, mientras que 63 municipios alcanzaron igual condición.

Durante la presentación también se reconoció que persisten desafíos relacionados con el control presupuestario, entre ellos insuficiencias en la evaluación de la calidad del gasto, déficits de personal contable, evasión fiscal, distorsiones en las relaciones entre los sectores estatal y no estatal y violaciones de precios que afectan el consumo social. El ministro insistió en que superar estas limitaciones resulta imprescindible para fortalecer la capacidad del Presupuesto como instrumento de desarrollo económico y justicia social.

Al concluir el debate, los diputados aprobaron la liquidación del Presupuesto del Estado correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, respaldando un informe que, según se expuso ante el Parlamento, evidencia avances en la disciplina fiscal y la estabilización macroeconómica, al tiempo que mantiene como prioridad la protección de los programas sociales y la atención a los sectores más vulnerables de la población.

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