Matancero Kelvin Calderón alcanza medalla de bronce en taekwondo Centroamericano

El taekwondoca matancero Kelvin Calderón alcanzó hoy la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 en la categoría de 80 kilogramos, al derrotar en dos parciales al salvadoreño Francisco Lara.

Calderón comenzó impetuoso el primer asalto del combate, que dominó de manera contundente 9-0 con golpes a la cabeza y al cuerpo.

En el segundo round, el matancero arrancó por debajo tras recibir una penalización que se tradujo en un punto para su rival, pero luego de varios intentos de penetrar la defensa de su oponente con sus puños, logró nivelar las acciones.

Luego de conseguir la igualdad en el marcador, el joven yumurino empezó a gestar la remontada, con golpes al cuerpo que derivaron en una puntuación de 10-1 en su favor.

Con el triunfo de Kelvin Calderón, Cuba sumó una nueva medalla de bronce en esta jornada y escaló nuevamente al segundo puesto por países con siete títulos, cuatro segundos lugares y siete preseas de bronce.

El medallero de los Juegos Centroamericanos continúa encabezado por México con 20 oros, 16 platas y 14 bronces, mientras Colombia cierra el podio con seis primeros lugares, 10 segundos y cinco terceros puestos.