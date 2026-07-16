Desarrollan obras de beneficio social en Pedro Betancourt

Varias obras de beneficio social se ejecutan en el municipio de Pedro Betancourt, las cuales constituyen un pequeño aliciente en medio de las dificultades que afrontan hoy los matanceros y cuyo avance fue constatado recientemente por un equipo de trabajo del Gobierno Provincial del Poder Popular en Matanzas.

Según reseña la página del Gobierno Provincial en la red social Facebook una de las acciones desarrolladas es la reparación del equipo de Rayos X del policlínico Cesáreo Sánchez, el cual se encuentra en proceso de instalación, acción que da respuesta al planteamiento de la circunscripción 3 de la cabecera municipal.

De igual manera, se efectúan labores constructivas en la escuela José Díaz, entre ellas el mantenimiento de la carpintería de aluminio, el cambio de luminarias led y la pintura y remozamiento de las ventanas.

Asimismo, la dulcería Las Flores, de conjunto con la UEB de Alimentos de Pedro Betancourt, y trabajadores por cuenta propia, crean un nuevo espacio para el disfrute de variadas elaboraciones, entre las que distinguen dulces, pan y galletas. Además, el servicio garantizará la merienda de la Escuela Especial Jesús Menéndez.

Pedro Echeverría, director de la entidad manifestó a la página del Gobierno Provincial, la oportunidad que brinda esta asociación con la instalación del cambio de matriz energética en esta panadería, donde se recuperó el horno tradicional para cocinar con leña y poder elaborar las producciones.

La inauguración de estas obras formará parte de las actividades a desarrollar en saludo al Día de la Rebeldía Nacional, el próximo 26 de Julio, fecha en que se conmemora el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.