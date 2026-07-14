Recibió Bermejas por primera vez Festival por la Salud

La atención médica especializada llegó hasta el poblado de Bermejas, en Unión de Reyes, con la realización, por primera vez en esta comunidad, de un Festival por la Salud protagonizado por profesionales del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Docente Faustino Pérez de Matanzas.

La jornada asistencial permitió acercar servicios médicos a los habitantes de esta zona con la participación de más de una decena de especialistas y la realización de más de 300 atenciones en consultas de Oftalmología, Optometría, Alergias y otras especialidades. Como parte de las acciones desarrolladas, también efectuaron nueve cirugías menores, lo que amplió el alcance de esta iniciativa.

Según explicó Raydel Alejandro Sotés Carrera, director general de Salud en Unión de Reyes, esta resulta la cuarta ocasión en que el Festival por la Salud llega al municipio, pero en esta oportunidad alcanzó la mayor participación registrada durante el año. El directivo destacó la importancia de estas acciones que permiten identificar necesidades y brindar soluciones más cercanas a la población.

Entre los servicios estuvo la atención del equipo de Neuro del Hospital Faustino Pérez. El doctor Yaniel Luis García desarrolló 14 consultas especializadas y realizó dos visitas domiciliarias a pacientes con epilepsia, enfermedades cerebrovasculares, secuelas de traumatismo raquimedular y una niña con discapacidad secundaria a una encefalopatía no progresiva.

Desde la institución hospitalaria resaltaron que el intercambio con las familias posibilitó conocer las condiciones sociales de cada paciente, reconocer sus redes de apoyo y fortalecer el acompañamiento médico en comunidades alejadas del centro provincial. Estas experiencias reafirman la importancia de una atención integral y humana.

El Festival por la Salud forma parte de una estrategia que recorre diferentes territorios de Matanzas con el objetivo de acercar los servicios sanitarios a la población. En Bermejas, los pobladores agradecieron la profesionalidad, entrega y sensibilidad de los especialistas, quienes dejaron una jornada marcada por la solidaridad y el compromiso con la salud comunitaria.