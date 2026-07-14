Festival Deportivo Escolar: alternativa Matancera ante la complejidad

La provincia de Matanzas a lo largo de los años se ha caracterizado por ser una de las de mayor trascendencia a nivel de país en cuanto al desarrollo deportivo de su cantera.

Debido a la complejidad que supone el recrudecimiento de la política norteamericana contra Cuba, impidiendo la entrada de combustible al país, la gran mayoría de los eventos multideportivos nacionales han sido suspendidos.

Ante la dificultad que resulta para jóvenes en edades formativas no poder tener el necesario roce competitivo que permita continuar su desarrollo, la máxima dirección del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) en el territorio, tomó la iniciativa de desarrollar el Festival Deportivo Escolar.

Esta acción tiene como objetivo primario mantener la vitalidad del movimiento deportivo matancero, aun en tiempos de crisis ha resultado bien acogida por los pobladores de la urbe.

Diferentes áreas deportivas del municipio cabecera y del resto de la provincia han sido el epicentro perfecto para que los pequeños gocen de una recreación sana, poniendo en valor el pensamiento fidelista de que el deporte es un derecho del pueblo.

Durante las últimas semanas resulta común ver a niños, jóvenes y no tan jóvenes participando en competencias deportivas de béisbol, baloncesto, levantamiento de pesas, tenis de mesa, softbol y juegos lúdicos, reafirmando la fortaleza y la salud del deporte yumurino.

También, muchas áreas no deportivas brindaron espacios para contribuir al disfrute y la recreación sana en la etapa estival.

Las actividades no habrían sido posibles sin la vinculación del Inder, los activistas, los familiares y en especial de los atletas, que con su entusiasmo han dado colorido a cada una de las instituciones deportivas.

Aparejado al Festival, el ente rector de la actividad física en la provincia ha declarado viviendas centroamericanas a los hogares de los matanceros que engrosan la delegación cubana a la justa multideportiva.

Acciones como los festivales deportivos traen un cúmulo elevado de interrogantes sumando, por supuesto, a la preocupación y ocupación de los directivos en que todo salga lo mejor posible.

¿Qué se puede mejorar para una futura edición?¿Cómo trabajar para insertar estas actividades en el calendario competitivo del año, aun cuando la situación regrese a la normalidad?¿De qué manera vincular e implicar más a los organismos en las actividades?

En medio de carencias, dificultades, falta de implementos deportivos prevalece la voluntad inquebrantable del Inder de salvaguardar una de las principales conquistas de nuestra revolución.

Pese a que aún queda mucho por mejorar y el camino por desandar todavía es largo, el Festival Deportivo Escolar matancero se muestra como una alternativa viable para continuar haciendo deporte.

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