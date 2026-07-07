Bélgica golea a Estados Unidos y despide al último anfitrión

La ilusión estadounidense se desmoronó con estrépito en los octavos de final. El combinado de las barras y las estrellas llegó a esta instancia avalado por una fase de grupos histórica, pero sucumbió ante el peso de sus propios errores. El duelo nació envuelto en una polémica extradeportiva, tras la anulación de la tarjeta roja a Folarin Balogun. La presunta intervención de las altas esferas políticas de Washington ante la FIFA permitió al delantero disputar el partido. Una decisión sin precedentes que, a la postre, resultó estéril contra la calidad del fútbol europeo.

Sobre el césped, Charles De Ketelaere asumió el protagonismo y castigó a los locales a los nueve minutos, con una definición certera. Estados Unidos encontró oxígeno rebasada la media hora de juego, cuando un cobro de falta de Malik Tillman sufrió un desvío providencial que dejó sin opciones a Thibaut Courtois. Lejos de desestabilizar a los Diablos Rojos, el empate sirvió como un revulsivo inmediato. Apenas dos minutos después, De Ketelaere volvió a golpear para firmar su doblete y restaurar una ventaja insalvable para los norteamericanos.

El colapso definitivo del cuadro anfitrión se gestó en el complemento, a través de un fallo inaudito. Matt Freese, guardameta local, protagonizó el error del torneo. Abandonó su área con el balón controlado, falló en la salida y entregó un regalo imperdonable que Hans Vanaken transformó en el tercer tanto a los 57 minutos. A partir de ese momento, el partido se convirtió en un monólogo táctico de los europeos. Con un dominio de posesión estadounidense del 57% y 476 pases acertados, pero la inoperancia en el último tercio fue alarmante. Frente a los seis tibios intentos locales, la ofensiva belga generó 15 remates. Todo ello evidenció una superioridad manifiesta, incluso, sin la presencia en la cancha de Kevin De Bruyne, la brújula del mediocampo.

El castigo se consumó en el tiempo de compensación, por obra de Romelu Lukaku. El ariete ingresó de cambio, disipó las dudas sobre su estado físico y marcó el 4-1 definitivo. Como contraste, Balogun, el foco del huracán mediático, deambuló por el campo durante 92 minutos con un impacto nulo de apenas 10 toques de pelota; un desenlace interpretado en el entorno deportivo como justicia. Con este resultado, el Mundial 2026 se queda oficialmente sin sedes. La caída de Estados Unidos se une a las eliminaciones previas de México y Canadá en esta misma etapa. Bélgica empaca ahora rumbo a Los Ángeles, donde el próximo viernes le espera un desafío monumental frente a España por el ansiado boleto a las semifinales. (Por Diego Riera, estudiante de Periodismo)

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