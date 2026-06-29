Cancillería confirma muerte de ciudadano cubano durante terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido confirmación del fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, víctima de los terremotos ocurridos el pasado miércoles en Venezuela.
Al ofrecer la información en una publicación en redes sociales, Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), extendió sentidas condolencias a familiares y amigos.
🖤🕊️Hemos recibido confirmación del lamentable fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, víctima de los terremotos ocurridos en Venezuela.— AnaTeresita González (@AnaTeresitaGF) June 29, 2026
Extendemos sentidas condolencias a familiares y amigos.
Precisó que esa dirección continúa sin descanso «en la búsqueda de información con autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, nuestros colaboradores y otras organizaciones para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos».
Concluyó su publicación reiterando que cualquier persona que desee ofrecer información de utilidad puede comunicarse con la DGACCRE por el teléfono 7 8321484.
Los cubanos residentes en Venezuela lo pueden hacer a través de los teléfonos del Consulado cubano: 02129914635 / 04123332625.
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