Política

Cancillería confirma muerte de ciudadano cubano durante terremotos en Venezuela

29 de junio de 2026 0 comment
Cancillería confirma muerte de ciudadano cubano durante terremotos en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido confirmación del fallecimiento del ciudadano cubano Lupercio Adrian D’Pérez y Pando, víctima de los terremotos ocurridos el pasado miércoles en Venezuela.

Al ofrecer la información en una publicación en redes sociales, Ana Teresita González Fraga, directora general de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DGACCRE), extendió sentidas condolencias a familiares y amigos.

Precisó que esa dirección continúa sin descanso «en la búsqueda de información con autoridades venezolanas, la Asociación de Cubanos, nuestros colaboradores y otras organizaciones para confirmar otros connacionales fallecidos o desaparecidos».

Concluyó su publicación reiterando que cualquier persona que desee ofrecer información de utilidad puede comunicarse con la DGACCRE por el teléfono 7 8321484.

Los cubanos residentes en Venezuela lo pueden hacer a través de los teléfonos del Consulado cubano: 02129914635 / 04123332625.

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