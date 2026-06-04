Unión Eléctrica: afectación de 1975 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1937 MW.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3269 MWh, con 446 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1120 MW, la demanda 2570 MW con 1452 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1350 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 6 y 8 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 458 MW fuera de servicio.

Fuera de servicio 106 centrales de generación distribuida por falta de combustible, con 890 MW.

Fuera de servicio la Patana de Regla, Patana de Melones, Central Fuel de Mariel, Central Fuel de Moa.

Total de MW indisponibles por combustible: 1203

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 35 MW (En proceso de arranque).

Con este pronóstico se estima para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1155 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1945 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1975 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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