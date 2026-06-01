La infancia: el presente que debemos cuidar

Cada niña y cada niño es un universo lleno de sueños, talentos y posibilidades. En el Día Internacional de la Infancia celebremos su alegría, su creatividad y esa capacidad única de mirar el mundo con esperanza y curiosidad.

Esta hermosa etapa resulta diversa, colorida y enriquecedora. La encontramos presente en cada rincón, en cada historia y en cada realidad. Todas las niñas y los niños, sin excepción, merecen ser respetados, valorados y escuchados.

Garantizar sus derechos significa ofrecerles amor, protección, educación, salud y espacios seguros donde puedan crecer plenamente. También implica acompañarlos en sus aprendizajes y permitirles desarrollar sus capacidades sin barreras ni discriminación.

Como sociedad, tenemos la responsabilidad de cuidar sus sonrisas, apoyar sus sueños y construir entornos donde puedan sentirse seguros y felices. Cada gesto de atención, comprensión y cariño contribuye a forjar un futuro mejor para ellos.

Que este día nos recuerde que la infancia representa el presente y también la esperanza del mañana.

Que todos los días signifique un motivo para defender sus derechos, trabajemos juntos para que cada niña y cada niño tenga la oportunidad de crecer, aprender y convertirse en personas de bien.