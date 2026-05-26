Unión Eléctrica pronostica 1990 MW de afectación para la máxima demanda de hoy

En la jornada de este lunes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 2010 MW a las 22:00 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3237 MWh, con 466 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

En cuanto al estado actual del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la disponibilidad a las 06:00 horas es de 1195 MW, la demanda es de 2740 MW, con 1553 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1600 MW.

Entre las principales incidencias se reportan averías en la Unidad de la CTE Antonio Guiteras, la Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y las Unidades 3 y 5 de la CTE Antonio Maceo. Se encuentran en mantenimiento la Unidad 5 de la CTE Mariel, la Unidad 6 de la CTE Renté y la Unidad 5 de la CTE Nuevitas. Además, existen limitaciones en la generación térmica con 354 MW fuera de servicio.

Para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 3 de la CTE Rente con 45 MW. Con este pronóstico se estima que, para el horario de máxima demanda, habrá una disponibilidad de 1240 MW con una demanda máxima de 3200 MW, para un déficit de 1960 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1990 MW en este horario.

(Con información de UNE-MINEM)