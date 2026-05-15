Inicia en Matanzas el III Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado

Con la presencia de poetas, músicos, cultores e investigadores comprometidos con la salvaguarda de la poesía oral improvisada inicia hoy el III Congreso Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, que sesionará desde hoy hasta el 17 de mayo próximo en el hotel Sol y Mar, de Varadero.

La presente edición está dedicada a Tomasita Quiala, cuya obra representa una de las contribuciones más sólidas y transformadoras del repentismo contemporáneo.

Luis Paz Esquivel, director del Centro Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado destacó la presencia de jóvenes egresados de los talleres de repentismo infantil que estudiaron otras profesiones y que hoy son exponentes de la tradición y agradeció a quienes han contribuido con la realización de esta cita cultural.

El trabajo en las comisiones científicas incluyó hoy las ponencias: Si te callara el cantor. Escuchando a Tomasita Quiala, de Andrew Edwards; Los poetas tienen aulas: Una mirada desde dentro a la historia de los Talleres Especializados de Repentismo Infantil, entre los años 2000 y 2020, a cargo de la poeta y periodista Adriana Fajardo Pérez; así como Un acercamiento a la vida literaria de la décima y sus aportes a la familiaridad y fraternidad de los cubanos, de la autoría de Pedro Péglez González, director del grupo Ala Décima.

De igual forma, los presentes conocieron acerca de la ruta de la décima y el punto cubano en Sancti Spítritus, gracias a la investigación de Saylí Alba Álvarez y rememoraron junto al historiador Carlos Jesús Alfonso Oliva la impronta de Justo y Adolfo Alfonso, arquetipos del repentismo cubano.

Entre las ponencias presentadas sobresalió la exposición de Fidel Antonio Orta Pérez, hijo del Indio Naborí, quien convidó a reflexionar en torno a los misterios de la décima y el audiovisual, una verdadera invitación a explorar ese mundo de sensaciones e imágenes que la poesía verdadera despierta en el alma.

Otros trabajos presentados giraron en torno a la décima oral e improvisada en Matanzas: tradición, educación y era digital, de Yenma Boffil, así como la intervención del panameño José Augusto Broce, acerca de La mejorana: pasado, presente y futuro.

Como refiere la convocatoria del evento, dicho congreso se concibe como «un espacio de reflexión, intercambio académico y diálogo cultural en torno a la décima oral y escrita y al Punto cubano, como expresiones fundamentales del patrimonio cultural inmaterial y de identidad compartida en el ámbito iberoamericano».

El 17 de mayo la clausura del evento tendrá como sede la Casa Naborí, en Limonar, donde se celebrará el Día del campesino y se entregarán los premios iberoamericanos Indio Naborí.