Unión Eléctrica prevé afectación de 1157 MW

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 23 horas y 5 minutos, en la madrugada se cerró a las 00:46 horas y se comenzó a afectar nuevamente el servicio desde las 06:11 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1257 MW a las 19:20 horas, superior a lo planificado por salida de la unidad 3 de la CTE Renté.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3410 MWh, con 410 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1935 MW, la demanda 2190 MW, con 250 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 700 MW.

Principales incidencias

Avería: unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 5 de la CTE Renté.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 380 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Se pronostica para el pico la entrada de la patana de Melones con 38 MW.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1973 MW con una demanda máxima de 3100 MW, para un déficit de 1127 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1157 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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