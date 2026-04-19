Rememora pueblo matancero los 65 años de la victoria en Girón

Girón es semilla de futuro y antorcha que alumbra el camino hacia la próxima victoria. Girón es ejemplo de cómo un pueblo pequeño pero inmenso en dignidad, se levanta todos los días con fusil y con corazón para defender su derecho a ser libre.

Bajo esa premisa, el pueblo matancero, en representación de todos los cubanos, recordó el 65 aniversario de la victoria de Playa Girón en un emotivo acto presidido por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Antes de su inicio fueron colocadas ofrendas florales a nombre del Líder de la Revolución Cubana, General de Ejército Raúl Castro; del Primer Secretario del Partido y Presidente cubano Miguel Díaz-Canel, y del pueblo cubano, para honrar a los combatientes caídos en las arenas de Playa Girón.

En los distintos momentos del homenaje, en el cual también participó Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente cubano; Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del PCC en la provincia de Matanzas; Marieta Poey Zamora, Gobernadora del territorio; y otras autoridades políticas y gubernamentales, se recordó el legado del triunfo cubano ante el imperialismo norteamericano y la trascendencia de este hecho en los momentos actuales que vive nuestro país.

Elianis Martínez Pérez, joven maestra de 1er grado de la escuela primaria Félix Edén Aguada, destacó en sus palabras que la Revolución trajo la luz del desarrollo a la Ciénaga de Zapata. «Aquí hay un pueblo que no se rinde. Los jóvenes de hoy defenderemos cada palmo de esta tierra como lo hicieron con su sangre los combatientes de Girón», reflexionó.

Durante las palabras centrales, Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, reflexionó sobre los retos actuales del país y reconoció que la victoria de Girón es una motivación especial para continuar la lucha.

«Girón no fue un combate más, como afirmó Fidel. Fue la primera gran derrota del imperialismo en América y eso lo convirtió en un símbolo.

«Girón también es hoy, porque la victoria se construye cada día en la defensa de la Patria, en el esfuerzo por superar la compleja situación electroenergética, trabajando en el incremento de las fuentes renovables de energía, en la producción de alimentos, elevando la calidad de los servicios, unido al enfrentamiento a los precios especulativos, las indisciplinas, las ilegalidades y las manifestaciones de corrupción.

«La batalla de hoy es por superar las dificultades, con la recuperación paulatina de la economía y por el perfeccionamiento del socialismo cubano. Y esa batalla, como la de Girón, la ganaremos con unidad, con conciencia, con creatividad y con trabajo. Cuba quiere la paz y promueve la paz, pero no conoce el miedo. No vacilaremos en arriesgar la vida y sacrificarla si fuera necesario por la Patria, la dignidad conquistada, la soberanía, la independencia y el socialismo.

La revolución naciente que en 1961 los imperialistas pretendieron aniquilar no abogaba por la guerra ni resultaba una amenaza para el pueblo estadounidense. Aún así fue agredida, se defendió y triunfó. Hoy, la revolución sólida y humanista tampoco es una amenaza a la nación estadounidense ni quiere la guerra, pero al igual que entonces sabremos defendernos convencidos de que también triunfaremos», fueron parte de las palabras de Morales Ojeda.

Al concluir el homenaje, los miembros de la Presidencia y los participantes en el acto central dieron paso a las primeras firmas del movimiento popular “Mi Firma por la Patria”, convocado desde este domingo por organizaciones de la sociedad civil del país como parte de las acciones de denuncia al bloqueo y a las medidas de cerco y asfixia económica al pueblo cubano.