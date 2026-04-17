Conmemora pueblo matancero 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución

En la mañana de este jueves, a tribuna abierta, el pueblo matancero —junto a las principales autoridades de la provincia— festejó el 65 aniversario de la proclamación del carácter socialista de la Revolución cubana, y el nacimiento político del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Presidieron el acto el diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular y Primer Secretario del Partido en la provincia, Mario Sabines Lorenzo; el jefe de la Región Militar, el General de Brigada Alexander Rivero Díaz; el delegado provincial del Ministerio del Interior, primer Coronel Gustavo Díaz Villalobo; acompañados de cuadros y representantes de organizaciones de masas.

“Hoy nos reunimos para recordar una fecha que brilla con luz propia en la historia de nuestra Patria, la victoria de Playa Girón. Hace más de seis décadas un puñado de hombres y mujeres enfrentaron a un ejército mercenario liderados por nuestro Comandante en Jefe, Fidel Castro demostrando al mundo que cuando se defiende una causa justa la dignidad vence a las armas”, declaró la directora de la escuela primaria Seguidores de Camilo y Che, Keyler Orfila González.

Como parte de la ceremonia se entregó el carnet a 20 matanceros que los acreditan como militantes del PCC, símbolo del crecimiento de la organización política.

Fotos: Izet Morales y Raúl Navarro

En representación de las nuevas generaciones Amanda Hernández Boffil, presidenta provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, expresó el derecho de los cubanos a decidir su propio destino, libre de injerencias y agresiones. Asimismo, honró los 65 años de la revolución socialista, abogando por la unidad de todo el pueblo mientras exigía el respeto a la soberanía de las naciones por un mundo donde la justicia y la paz prevalezca.

“Alzo mi voz, joven y rebelde junto a ustedes, hombre y mujeres dignos de este pueblo antimperialista, en este mes que guarda páginas invencibles de la historia de Cuba para recordar la fortaleza de la unidad para vencer y la certeza de darlo todo por la defensa de la Patria”, fueron parte de las palabras del joven dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria, José Enrique de la Cruz Pérez.

Cada 16 de abril es un recordatorio de la historia, fortaleza y legado brindado por más de 60 años a nuestro país, un día para rememorar y honrar por cada cubano. En ese sentido, la determinación de la fecha fundacional del PCC es el resultado de un análisis profundo sobre su identidad. Aunque su nombre actual y el primer Comité Central se presentaron el 3 de octubre de 1965, la militancia celebra el 16 de abril de 1961 como el momento de su nacimiento político. (Edición web: Miguel Márquez Díaz)

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