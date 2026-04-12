El Salón de las Esponjas de las Cuevas de Bellamar

En las entrañas de Cuevas de Bellamar, el Salón de las Esponjas se revela como un paisaje detenido en el tiempo. Las formaciones calcáreas, moldeadas por millones de años de filtraciones minerales, cuelgan y emergen con formas orgánicas que evocan esponjas marinas, recordando el origen submarino de este territorio. La luz tenue apenas roza las superficies, dejando ver texturas que hablan de paciencia geológica y transformación constante.

Cada rincón del salón es una lectura del pasado: estalactitas que descienden lentamente desde el techo, estalagmitas que ascienden desde el suelo, y columnas que marcan el encuentro de ambas en un proceso aún vivo. En algunas superficies, una capa cristalina devuelve destellos inesperados, evidencia de antiguas inundaciones que sellaron la roca con un brillo casi irreal. Es un espacio donde la ciencia y la estética convergen, ofreciendo una escena que desafía la percepción del tiempo.

Recorrer este lugar es avanzar por una narrativa subterránea que comenzó hace millones de años y que sigue escribiéndose. Desde su descubrimiento en 1861, estas cuevas han sido testigo de asombro continuo, pero el Salón de las Esponjas conserva una atmósfera íntima, casi intacta. Frente al lente, la cueva no solo se documenta: se interpreta, se convierte en imagen y memoria de una geografía que respira en silencio bajo la superficie de Matanzas.