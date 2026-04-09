Economía

Unión Eléctrica prevé afectación de 1775 MW

Periódico Girón 9 de abril de 2026 0 comment
Nota informativa de la Unión Eléctrica

En el día de ayer se afectó el servicio de la Unión Eléctrica por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1792 MW a las 19:30 horas.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3675 MWh, con 487 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1300 MW, la demanda 2380 MW, con 1110 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1250 MW.

Principales incidencias

  • Avería: Unidad 2 de la CTE Felton, Unidad de la CTE Antonio Guiteras.

  • Mantenimiento: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidades 3 y 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.
  • Limitaciones en la generación térmica: 355 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 5 de Energás Jaruco con 30 MW y el completamiento de 45 MW en la unidad 6 de Energás Jaruco.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1375 MW con una demanda máxima de 3120 MW, para un déficit de 1745 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1775 MW en este horario. (Con información de la Unión Eléctrica)

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Sobre el autor: Redacción Periódico Girón

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