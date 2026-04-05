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La dulzura del pantano

Foto del avatar 5 de abril de 2026 0 comment
La dulzura del pantano
La dulzura del pantano. Fotos: Raúl Navarro González

En la hondura verde de la Ciénaga de Zapata, donde la humedad se adhiere a la piel y el tiempo parece dilatarse, la miel nace de un pacto silencioso. No es solo un producto: es el resultado de una convivencia áspera entre el hombre y el zumbido constante de las abejas.

Este fotorreportaje se adentra en ese equilibrio frágil, siguiendo manos que saben esperar y medir. Entre humo, madera y panales cargados de vida, cada imagen revela un oficio que no se improvisa: se hereda, se aprende y se sostiene.

Aquí, la miel no es dulzura inmediata, sino memoria del monte.

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Sobre el autor: Raul Navarro González

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