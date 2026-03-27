Viernes universitario de la defensa

Este viernes, 27 de marzo, se desarrolló el ejercicio especial Bastión Universitario en el Cuartel de Bomberos del Comando 1, al frente de la Plaza de la Vigía.

En la actividad, alumnos y profesores de la Universidad de Matanzas y de Ciencias Médicas, presenciaron una serie de demostraciones, conferencias y muestras relacionadas con las funciones inherentes al Ministerio del Interior.

Fotos: Raúl Navarro González

Con la participación de Leticia Fuentes Alonso, vicerrectora de la universidad, se enseñaron ejercicios relacionados con el rescate y salvamento, la técnica canina, la extinción de incendios y el combate contra las drogas.

En palabras de José Daniel Rojas, presidente de la FEU de la facultad de Economía, los alumnos de la Educación Superior emulaban el ejemplo de José Antonio Echeverría y otros mártires y combatientes. El joven también recordó la canción de Silvio, la cual advierte sobre el acecho de los carapálidas.

Asimismo, se premió el concurso Amo mi vida, dirigido a alumnos de preuniversitario. Este aborda la importancia de la tolerancia cero con respecto a los sicofármacos.

Además del cuartel de bomberos, el bastión se llevó a cabo en otros tres puntos de la ciudad de Matanzas. Ello debido a las políticas del país para ahorrar combustible y acercar las actividades a las personas. (Por: Guillermo Carmona)

Realiza la Universidad de Matanzas Bastión Universitario en el Naranjal

En la mañana de este viernes estudiantes y profesores de la Universidad de Matanzas se reunieron en la escuela primaria Seguidores de Camilo y Che, ubicada en la localidad del Naranjal, para la realización del Bastión Universitario 2026, correspondiente a la zona de defensa número 09.

La actividad dio comienzo con el profesor Gerardo Moreira Ortega, especializado en la defensa y seguridad nacional, que debatió acerca de la importancia de la preparación de la defensa del país y los cubanos después de los hechos ocurridos el 3 de enero en Venezuela.

Durante el encuentro, el director de la empresa Bellotex y presidente de la zona de defensa, Vladimir Alemán Alpízar, explicó acerca de la composición y características del territorio a los lugareños, además de los principales grupos y subgrupos más importantes en tiempo de guerra.

También estuvo presente Aurelio Gómez Rodríguez, jefe de la defensa y trabajador de RadioCuba, quien indagó acerca de cómo garantizar los servicios de comunicación, radio y televisión de la barriada durante dicho período.

Por otra parte, Mercedes Mayor Torrecilla, coordinadora del círculo de abuelos Renacer a la vida, aseguró el apoyo del adulto mayor a los jóvenes universitarios y la defensa del pueblo. Además, en representación de los miembros donaron manualidades para el disfrute de los niños del Círculo Infantil Ismaelillo.

A pesar de haber sido portergado desde el mes de noviembre del año pasado, en este 2026 el Bastión Universitario reunió nuevamente a las fuerzas armadas y el estudiantado universitario cubano junto a los profesores, con un despliegue de actividades por diferentes zonas de la provincia. (Por Beatriz Mendoza Triana)