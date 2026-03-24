Solidaridad internacional desde Chile beneficia a escuela especial Héroes de Goicuría en Matanzas

La campaña “Solo el amor alumbra lo que perdura”, impulsada por el Colectivo 119 Memoria y Resistencia de Chile, continúa dejando huellas en el proceso docente-educativo de la provincia de Matanzas con la reciente entrega de equipamientos para refrigeración, televisión y cocción de alimentos, que beneficiarán a más de 950 estudiantes de la institución y de otros centros del complejo educativo.

El delegado del Poder Popular de la circunscripción 78, Randy Perdomo, expresó en su perfil de Facebook su profundo agradecimiento por la ayuda recibida. “¡Todo el agradecimiento!”, escribió al compartir la noticia, destacando que desde las primeras horas del día llegaron a la Institución Educativa “Héroes de Goicuría”, dedicada a la atención de niños con discapacidades sensoriales en la provincia.

Ubicada en la barriada de Peñas Altas de la ciudad de Matanzas, la escuela Héroes de Goicuría es un centro especial que atiende a niños con necesidades educativas especiales provenientes de varios municipios de la provincia. En sus aulas se forman infantes con discapacidad auditiva, visual y sordoceguera parcial, desde el preescolar hasta el sexto grado, bajo la premisa de que “ser diferentes es algo común”.

La psicopedagoga del centro, Natasha Espinosa Martín, ha destacado en entrevistas recientes que “trabajar con niños sordos, ciegos y de baja visión representa una verdadera prueba de que con voluntad se puede todo y no existe discapacidad que supere el deseo de aprender de cada uno de ellos”.

En el territorio, dentro del sistema educacional regular, se atienden 106 educandos con diagnóstico de discapacidad auditiva y 46 con discapacidad visual, una muestra del compromiso constante con la inclusión y la equidad.

El nombre de la campaña toma su inspiración de una frase del cantautor cubano Silvio Rodríguez: “Solo el amor engendra la maravilla”. Y es precisamente el amor –expresado en solidaridad internacional– lo que ha permitido que esta iniciativa chilena se materialice en beneficios concretos para la comunidad educativa matancera.

El Colectivo 119 Memoria y Resistencia surgió en Chile en el año 2005, impulsado por familiares, amigos y compañeros de 119 jóvenes detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, víctimas de la denominada “Operación Colombo” de 1975. Desde entonces, han mantenido viva la memoria de aquellos que lucharon por un país más justo, y han extendido su solidaridad a otras naciones que, como Cuba, enfrentan desafíos en la defensa de la soberanía y los derechos humanos.

La campaña “Solo el amor alumbra lo que perdura” se inscribe en esa tradición de resistencia y memoria que, en palabras de una de sus activistas, María Cristina Pacheco, constituye “la columna vertebral para el trabajo social”.

Randy Perdomo agradeció en su publicación el apoyo de diversas instituciones y personas que hicieron posible la recepción y distribución de los equipamientos. Entre ellos mencionó a la Dirección de Educación, a los vecinos de la comunidad, a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Matanzas, a la ANSOC (Asociación Nacional de Sordos de Cuba) tanto del municipio como de la provincia, al Gobierno Provincial y su equipo de Colaboración, y a la mipyme Bahía Azul por su apoyo con la transportación.

La ANSOC Matanzas, cuya sede se encuentra en la ciudad cabecera, ha sido un actor clave en el trabajo con la comunidad sorda del territorio, desarrollando proyectos de enseñanza de la Lengua de Señas Cubana y promoviendo la inclusión social. Precisamente, la circunscripción 78 –que representa Randy Perdomo– ha sido escenario de intercambios formativos entre especialistas del Centro Nacional y de Superación del Sordo (CENDSOR) y los instructores locales de lengua de señas.

La entrega de estos equipamientos no solo mejora las condiciones materiales de la escuela y de otros centros educativos del complejo, sino que fortalece un lazo de solidaridad que trasciende fronteras y une a quienes creen que la memoria, la justicia y el amor son fuerzas transformadoras.